Во втором квартале 2021 года чистая прибыль компании Илона Маска Tesla впервые в истории превысила $1 млрд. При этом за тот же период компания потеряла $23 млн из-за падения стоимости биткоинов.

Об этом со ссылкой на данные компании сообщает CNBC.

Производитель электрокаров по итогам отчетного периода сообщил о выручке в $11,96 млрд против ожидавшихся, по данным Refinitiv, $11,3 млрд. Чистая прибыль (GAAP) составила $1,14 млрд, распределенная прибыль на акцию $1,45 (98 центов, по прогнозу Refinitiv). Общая выручка от продажи электромобилей составила $10,21 млрд. При этом, по информации компании, Tesla за второй квартал поставила на рынок 201 250 электромобилей и произвела 206 421 машину.

При этом компания, подводя итоги периода, сообщила о доходах в размере $801 млн от своего энергетического бизнеса, включая солнечную энергию для домов и предприятий, что более чем на 60% больше, чем в прошлом квартале. Биткоин-активы Tesla потеряли в цене $23 млн, эти потери компания отразила как операционные расход в разделе о реструктуризации.



Напомним, в апреле 2021 года Илон Маск сообщил, что Tesla продала 10% своих биткоинов.

Также мы писали о том, что инвестиции Tesla в биткоин вызвали углеродный след как от производства 1,8 миллионов автомобилей.