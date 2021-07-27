В передаче Янины Соколовой "Рандеву" впервые показали интервью с ребенком - на тему президентства Владимира Зеленского, украинского языка и образования.

Соколова представила ребенка как "непростого и интересного". 9-летий Миша Корженивский больше известен как "Козак Михайлик". Родители сделали из него "звезду патриотизма": уже двухлетним Михайлик впервые спел гимн Украины. После чего стал самым молодым актером Украины: снимался в фильмах "Захар Беркут" и "Потерпи немножко".

В студию он пришел полностью в украинской символике: в вышиванке и с гербом на браслете, а на шее рядом с крестом также висел тризуб. Ребенок в ходе интервью, к радости ведущей, высказывал националистические идеи и выступал против русского языка.

Мальчик - давно в тусовке "Европейской солидарности" Порошенко. И на интервью высказывал поддержку экс-президенту.

В соцсетях уже возмущаются, что в пропаганде начали использовать детей.

Собрали главные цитаты из интервью с Михайликом, а также все, что о нем известно.

"Мама не понимала, почему нельзя говорить на русском и любить Украину"

Обычно в своей программе Янина Соколова встречается с гостями у барной стойки, где за интервью можно пропустить по бокальчику. И для 9-летнего гостя исключение не сделали. Мальчика усадили на высокий барный стул и представили как "олицетворение всего украинского не только с точки зрения его внешности".

На вопрос о том, почему мы живем в Украине, а вокруг нас - в школе, детсаде, кружках - в основном русскоязычное и "явно не сильно патриотическое пространство", ребенок дает такие же субъективные и шаблонные оценки, которые часто встречаются в националистических кругах:

"Одной из самых популярных версий является "им какая разница". Что детям, что взрослым, что уже людям пожилого возраста. Им реально без разницы где они живут, на каком языке разговаривает их окружение. Но для меня есть разница", - говорит мальчик.

Причем он рассказал, что упрекал в русскоязычности и собственную мать.

"Один раз в садике, где мама разговаривала на русском языке, а наши друзья из садика разговаривали на украинском, я сказал "Мама, как тебе не стыдно, ты разговариваешь на русском, а с тобой разговаривают на украинском. И с тех пор я начал маму перевоспитывать на украинском. Мама сначала тоже не понимала, почему нельзя разговаривать на русском и любить Украину", - вспомнил Михаил.

Далее в семье начали появляться исторические книги и фильмы. "Мама поменялась на глазах", - говорит мальчик. Врезкой в программе делают сюжет о том, как на Троещине дети исполняют гимн Украины перед игрой в футбол.

По словам ведущей, видео вызывает умиление. И далее в передаче показывают видео самого Михаила, который пел украинский гимн в возрасте 2 лет и одного месяца.

На вопрос о том, в чем сакральность гимна, Михаил вспоминает, как впервые услышал его по телевизору, когда шла трансляция с Майдана: "И меня так проняло, что я начал петь гимн".

Также он рассказал о том, что украинца за границей узнают по языку и одежде. "Если ты пришел в вышиванке, то ясно, что ты украинец", - снова выдает мальчик.

Соколова в ходе интервью несколько раз упоминала президента Зеленского, спросив у мальчика напрямую, нравится ли ему он.

"Нет... Какой народ, такая и власть, - тут же находится Михасик с ответом. - Просто в других странах, мама мне рассказывала, где тоже демократия вроде как, выбирают люди президента сознательного. Того, которому они доверяют. Они отдают руководство государством. И президент - отображение всего народа. И если у нас президент будет таким дурко, то все будут думать, что народ тоже дурачьё", - смело отвечает 9-летний ребенок, который ни разу в жизни не голосовал.

Миша заявил, что поддерживает Петра Порошенко.

"Когда Порошенко был президентом Украины, то был безвизовый режим, мы с мамой путешествовали, нам открывались новые возможности, это были можно сказать лучшие годы моей жизни, которую я уже прожил", - нахваливает ребенок экс-президента на канале самого Порошенко.

Далее Соколова вспомнила про статью Путина о братских народах и задала герою программы вопрос о том, чем украинцы отличаются от русских.

"Если бы у нас государство было украинским, то мы отличались бы языком, историей и культурой. Вот на день вышиванки Зеленский одел косоворотку. Это что означает? - Что мы колония России.... Мы с мамой поинтересовались, загуглили, и мы нашли, что это косоворотка. И вроде как все люди на украинском языке писали, мол "фу, чого ти це одягнув", - вспоминает еще одну "зраду" Зеленского Михаил Корженивский.

На вопрос, зачем Зеленский это делал, он объясняет уже своими словами: "Или ему Путин так сказал... Я не знаю, что у них во власти происходит, но родители между собой иногда говорят про политику и я краешком уха слушаю... Или у него в голове "гуляет ветер".

Михаил заявил, что его любимые стихи - "Сто років як сконала Січ" и "Як добре те, що смерті не боюсь я". В числе прочих интересов Михаила - комиксы про последний бой УПА "Віра і воля", "Киборги" и "Даогопак".

На вопрос о том, сталкивается ли он с давлением со стороны сверстников, Михаил говорит, что притеснения бывают в форме... русскоязычных песен:

"Когда мы приходим к кому-то в гости, и кто-то из моих друзей напевает какую-то русскую песню, меня это ужасно бесит, я начинаю носиться как безумный и кричать "Для чего ты это слушаешь? Это же дерьмо!". Меня просто разрывает".

Мальчик также раскритиковал русскоязычных учителей. И призвал выгонять из школы детей и педагогов за переход на русский.

"Меня не устраивает система образования в нашей стране. Недостаток, что учителя переходят на русский язык, хотя школа украиноязычная. И дети тоже хотя на уроках они разговаривают на украинском языке, на переменах все равно переходят на русский язык. И нужно сделать жесткую систему. Кто разговаривает на русском - того выгоняют со школы учить украинский язык или искать нейтральную школу".

И показал знание националистических речевок. Соколова говорила первую часть фразы, а ребенок - вторую:

"Слава Україні - Героям слава!", "Слава нації- смерть ворогам", "Україна - понад усе!".

"Закрепляют ненависть между украинцами"

В общем зрелище оказалось достаточно тяжелым - ребенка с детства накручивают на национализме.

Его слова созвучны с тем, что говорят у Порошенко. А теперь 9-летнего мальчика позвали еще и на телеканал экс-президента, где провоцировали на резкие высказывания и призывы к дискриминации.

В соцсетях обсуждают, что у Порошенко используют детей в политическое пропаганде.

"По-хамски и грязно так дно пробивают. Телевизионное", - пишет спецкор "Страны" Олеся Медведева.

Телеведущий Макс Назаров говорит, что такие "рандеву" работают на разжигание ненависти между украинцами.

"Я вам как телевизионщик говорю: создатели этой программы - редкие, циничные му..аки.

Но главная му...чиха сегодня в красном.

Они (янино-муждабаево) давно делают всё, чтобы чётко закрепить ненависть между украинцами в перманентном состоянии.

Не между украинцами и русскими, а именно между нами в рамках одного государства, в рамках одного общества.

Они отборные сепаратисты, которые точно хотят остаться в границах какой-то парочки областей.

Не они, их хозяева. И хозяева видят цель.

Это же ребёнок( совсем пацан".

Журналист Юрий Ткачев оценивает, до чего довели ребенка.

"Когда прихожу к кому-то из моих друзей и слышу русскую песню, меня это бесит, я начинаю носиться как безумный и кричать".

У парня вполне сформированный, зрелый невроз на почве политического украинства. То есть родители сознательно свели своего сына с ума, и теперь, уверен, крайне этим гордятся".

Что известно про "Козака Михайлика"

Мальчику всего 9 лет, однако страницы с названием "Козак Михайлик" есть на различных платформах в Интернете. В частности, на Facebook более 30 тысяч подписчиков, на YouTube-канале 1,24 тыс. подписчиков.

При том, что мальчик из русскоговорящей семьи, он больше интересуется Шухевичем и Петлюрой.





С детства юное дарование исполняло украинские народные песни "Два дубки", "Розпрягайте хлопці коней", "Червона калина", "Ой ти дівчина з горіха зерня", "Я піду в далекі гори" и другие. С 2 лет разучивал слова гимна, смотря трансляцию с Евромайдана.

Сейчас Михаил Корженивский выдает не по годам "зрелые" постулаты о националистической идее.

Естественно, все мысли и так называемая "сознательная" политическая позиция - это то, что вкладывают в ребенка его родители, которые по сути навязывали ему националистические взгляды.

Мальчику 9 лет, но смотреть его интервью на серьезные политические вопросы неловко. Зрителю пытаются преподнести мальчика с политическими интересами как героя-патриота, который самостоятельно дорос до тем о национальной идее и критериях демократичности украинской власти.

При этом он ненавидит русскую культуру.

В соцсети есть много фотографий Михаила. В частности, он одинаково радо позирует с восковым Бандерой, скандальной писательницей Ларисой Ницой и депутатом от "Евросолидарности" Софьей Федыной.