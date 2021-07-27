Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими подписали в понедельник, 26 июля, соглашение, формально завершающее боевую миссию США в Ираке к концу 2021 года, но американцы по-прежнему будут действовать в стране в качестве советников.

Об этом сообщает Reuters.

Байден и Кадими встретились в Овальном кабинете Белого дома для своих первых личных переговоров в рамках стратегического диалога между США и Ираком.

"Наша роль в Ираке будет доступной, мы продолжим обучать, помогать и бороться с ИГИЛ по мере возникновения (новых угроз - Ред.). К концу года мы не будем более осуществлять боевую миссию в Ираке", - сказал Байден.

В настоящее время в Ираке находится 2 500 американских военнослужащих, которые сосредоточены на противодействии остаткам Исламского государства. Роль США в Ираке полностью перейдет к обучению и консультированию иракских вооруженных сил по защите своей территории.

Напомним, в Белом доме ранее рассказывали, как США изменят характер военной миссии в Ираке.

Также мы писали о том, что в США скончался экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд, начавший войны в Ираке и Афганистане.