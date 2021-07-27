По состоянию на утро вторника, 27 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 681 человека.

Напомним, что вчера, 26 июля в стране было выявлено 213 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь резко возросло на 468 человек.

Умерли за отчетные 24 часа 27 человек (с начала эпидемии 52 876 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 515 человек (с начала эпидемии - 2 184 880 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 37 детей и 5 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (68 человек), Донецкой области (57), Харьковской области (42) и Луганской области (41).

В Киеве выявили 188 новых случаев заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что новая вспышка коронавируса в Украине может продлиться три месяца. Об этом сообщили во Всемирной организации здравохранения (ВОЗ).

Также мы рассказывали, что в Минздраве Украины задумались над введением ряда привилегий для вакцинированных от коронавируса.