Досадный инцидент произошел в этом храме Ковеля, фото https://www.facebook.com/

Ковельский районный суд (Волынская область - Ред.) вынес 16 июля вердикт по не совсем обычному делу. Еще весной, 3 мая в 12:00 в храм Воскресения Славуще, что находится в Ковеле на улице Тараса Боровца, заявился полностью обнаженный мужчина.

Тогда патрульные оперативно приехали по вызову в церковь, засняли его на камеру и составили протокол об административном нарушении. И вот спустя два месяца неадекватного прихожанина настигла светская кара. Районный суд признал мужчину виновным в нарушении общественного порядка и присудил ему 51 гривну штрафа. Также он должен оплатить 454 гривны судебного сбора.

Об этом стало ясно из решения Ковельского районного суда.

Суд оштрафовал жителя Ковеля за появление в храме в голом виде

 

Стоит лишь добавить, что время судебного заседания мужчина так и не смог внятно объяснить, почему пришел в церковь в костюме Адама.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Польше голый украинец пришел к зданию нелюбимой работы и показал ему неприличный жест.

Также мы рассказывали, что в Николаеве посреди белого дня абсолютно голый мужчина перебрался с одной многоэтажки к другой по проводу.

 

 

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