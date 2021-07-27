Ковельский районный суд (Волынская область - Ред.) вынес 16 июля вердикт по не совсем обычному делу. Еще весной, 3 мая в 12:00 в храм Воскресения Славуще, что находится в Ковеле на улице Тараса Боровца, заявился полностью обнаженный мужчина.

Тогда патрульные оперативно приехали по вызову в церковь, засняли его на камеру и составили протокол об административном нарушении. И вот спустя два месяца неадекватного прихожанина настигла светская кара. Районный суд признал мужчину виновным в нарушении общественного порядка и присудил ему 51 гривну штрафа. Также он должен оплатить 454 гривны судебного сбора.

Об этом стало ясно из решения Ковельского районного суда.

Стоит лишь добавить, что время судебного заседания мужчина так и не смог внятно объяснить, почему пришел в церковь в костюме Адама.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Польше голый украинец пришел к зданию нелюбимой работы и показал ему неприличный жест.

Также мы рассказывали, что в Николаеве посреди белого дня абсолютно голый мужчина перебрался с одной многоэтажки к другой по проводу.