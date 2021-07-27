Вчера вечером, 26 июля, в России произошла крупная техногенная авария. На магистральном газопроводе "Уренгой - Центр-2" (Пермский край - Ред.) прогремел мощный взрыв, пламя поднялось высоко в небо и его было видно с расстояния в несколько километров.

Об этом передает агентство РБК.

"Да, действительно произошел взрыв на магистральном газопроводе "Уренгой - Центр-2", ориентировочно в километре от деревни Заборье Кишертского округа. Диаметр газовой трубы - 1 400 мм, давление там - 7,5 Мпа (мегапаскалей - Ред.)", - уточнили в администрации Кишертского муниципального краевого округа.

Чиновники также добавили, что пострадавших в результате ЧП нет, ближайшие дома не повреждены. На месте работают аварийные службы и сотрудники полиции, отдельные подразделения направлены на защиту близлежащих населенных пунктов и лесных насаждений. "Пожар уже почти потушили", - уточнили в администрации.

По информации краевого МЧС, информация о разгерметизации магистрального газопровода у реки Сылва Кишерсткого муниципального округа поступила в 18:45 (по Киеву - Ред.). Для работ по тушению были привлечены восемь единиц техники и 21 человек.

"В настоящее время представителями "Трансгаз Чайковский" задвижки перекрыты. Происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га", - пояснили в ведомстве.

Ранее "Страна" сообщала, что взрыв газопровода под Полтавой оставил без газа 15 сел.