Вчера, 26 июля, в сети киевских пограничников попался крупный улов. В аэропорту "Киев" пограничники задержали афериста, гражданина Германии, которого уже долго разыскивал Интерпол.

Подробности рассказали в пресс-службе Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска аэропорта "Киев".

В аэропорту "Киев" пограничники задержали гражданина ФРГ. Во время пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола. Иностранца, который следовал авиарейсом "Киев - Тбилиси", разыскивали правоохранительные органы Германии. Мужчина 1997 года рождения находился в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Германию для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.263 УК Германии - мошенничество.

Задержанного передали взаимодействующим подразделениям", - рассказали в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские силовики в Виннице задержали просидевшего треть жизни в тюрьмах криминального авторитета, которого разыскивал Интерпол.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада разрешила начинать процедуру заочного осуждения без объявления человека в розыск через Интерпол.