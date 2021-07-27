В США произошла очередная авиационная катастрофа. Здесь, в аэропорту Трако-Тахо (штат Калифорния - Ред.) при заходе на посадку потерпел крушение и разбился самолет Challenger 605.

Об этом сообщает местный телеканал KTVN 2 со ссылкой на собственные источники у пожарных и полиции.

По данным полиции, авиакрушение произошло, когда самолет готовился заходу на взлетно-посадочную полосу. В результате падения самолета произошло возгорание леса возле поля для гольфа в Траки-Тахо.

Как сообщили спасатели, пожар быстро локализовали. Сведений о числе погибших пока нет.

"На данный момент нам неизвестно о выживших", - рассказала коронер округа Невада Шеннан Мун.

Официальные лица до сих пор не знают, сколько пассажиров или членов экипажа было на борту, но власти говорят, что самолет может вместить 14 пассажиров и экипаж из двух человек.

Харди Буллок, директор службы авиации и общественных служб, говорит, что самолет летел либо из Кёр-д'Ален, либо из Флориды, но они пока ничего не могут подтвердить.

На месте ЧП продолжают работать полиция и представители экстренных служб.

Ранее "Страна" сообщала, что в США рухнул таинственный вертолет, четыре человека погибли на месте крушения.