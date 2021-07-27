Четвертый день стартов в Токио-2020 принес национальной команде Украины третью бронзовую медаль. Об этом передает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК) в сети Facebook.

"Копилка нашей сборной пополнилась третьей олимпийской наградой Токио-2020. Бронзу в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 метров) завоевали Елена Костевич и Олег Омельчук, победив в малом финале сербов Зорану Арунович и Дамира Микеца (16 очков против 12).

Президент Национального олимпийского комитета, олимпийский чемпион Сергей Бубка поздравил новоиспеченных бронзовых призеров Игр, тренерский штаб и Федерацию стрельбы Украины во главе с Олегом Волковым с завоеванием олимпийской медали, пожелав и дальше радовать своими результатами Украину", - заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что главная надежда Украины на золото в фехтовании Ольга Харлан сенсационно проиграла в первом же раунде спортсменке из Китая.

Чуть позже украинская спортсменка прокомментировала свое поражение на Олимпиаде в Токио, заявив, что хочет немного пожить без сабли.