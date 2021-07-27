Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что роль контингента США в Ираке изменится. Американские военные станут больше времени уделять подготовке персонала и консультациям.

Об этом Псаки сказала 26 июля на традиционном брифинге.

"Настоящее заявление, которое будет сегодня, настоящая новость сегодня будет заключаться в изменении миссии, и число военных будет в перспективе определяться тем, что нужно для иной миссии", - пояснила пресс-секретарь.

Она добавила, что "речь идет скорее о том, чтобы иметь больше возможностей с тренировками, консультированием, чем было за последние несколько лет".

Псаки также напомнила, что США и Ирак продолжают стратегический диалог, и если при его запуске американский контингент насчитывал 9 тысяч человек, то теперь его число составляет примерно 2,5 тысячи.

Ранее в понедельник агентство Associated Press сообщило со ссылкой на официальных лиц США, что американский президент Джо Байден и премьер Ирака Мустафа аль-Кадими по итогам переговоров в Вашингтоне намерены объявить, что договорились до конца 2021 года окончательно завершить американскую боевую миссию на иракской территории. Ожидается, что после завершения боевой миссии американские военные в Ираке будут заниматься исключительно подготовкой иракских военных.

Как писала "Страна" в начале июля, США почти полностью вывели свой контингент из Афганистана.