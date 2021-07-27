Нейротрансмиттер дофамин, который называют гормоном удовольствия, стимулирует поисковое поведение, мотивацию и участвует в реализации когнитивных функций. Как показали эксперименты на мышах, он вбрасывается в мозг регулярными импульсами, причем зверьки могут менять их частоту и силу.

Статью об открытии ученых опубликовал журнал Current Biology.

Дофамин играет ключевую роль в работе внутренней системы вознаграждения мозга. Несколько десятилетий назад ученые предположили, что и в отсутствие награды или во время ее ожидания дофамин периодически выбрасывается, создавая мотивацию для активных действий.

Подтвердить эту гипотезу удалось сотрудникам Калифорнийского университета (Сан-Диего) во главе с профессором Дэвидом Кляйнфелдом. Проведя лабораторные эксперименты на мышах, они показали, что концентрация дофамина меняется быстрыми волнами и при простейшей тренировке животные быстро учатся ее регулировать.

Используя оптические датчики внесинаптического дофамина в коре головного мозга мыши, авторы выяснили, что он появляется пиками, с частотой около 0,01 в секунду. Более того, животные легко обучались менять частоту и амплитуду этих пиков, а также общий уровень дофамина. Для этого ученые сконструировали установку, которая отслеживала количество дофамина в коре грызунов и каждый раз, когда то достигало нужного уровня, выдавала награду - каплю сладкой воды.

Обучение проводили несколько дней, в течение часа, однако уже на второй день мыши смогли легко увеличить частоту и уровень дофаминовых импульсов в мозге. При отмене награды они так же быстро возвращались к прежнему состоянию.

Авторы считают, что подобные импульсы служат одним из важных внутренних элементов формирования мотивации и планирования поведения.

Ранее "Страна" рассказывала об эксперименте, показавшем, что пьющие мыши-полевки бросают трезвых спутников, чтобы уйти к алкоголикам.

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