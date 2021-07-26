Педагог, ведущий и автор десятков учебников по языку и литературе Александр Авраменко рассказал, как занимался репетиторством по украинскому с Владимиром Зеленским. По его словам, прогресс существенно тормозило то, что в окружении ученика никто по-украински не говорил.

Об этом и других деталях занятий Авраменко поведал в интервью "Обозревателю".

По словам собеседника издания, Зеленский решил подтянуть мову еще до президентских выборов и занимался два года.

"О президентстве не говорил, говорил, что планирует снимать кино на украинском языке. А потом я догадался: видимо, это все-таки нечто большее, в политику пойдет", – признался педагог.

Авраменко считает, что овладевать языком Зеленскому мешало то, что у него не было времени заниматься регулярно.

"Где только не занимались! И в аэропорту "Борисполь", и в Межигорье... У него свои гастроли, поездки, у меня – свои. Чаще всего это было в офисе "Квартала-95" на Лукьяновке. Два года он учился, однако не систематически. Пять-семь занятий – и три месяца или даже полгода перерыв. Затем снова три-четыре – и пауза. А для результата нужна система. Я говорил ему: прочитать книгу - как накачать мышцы, они не вырастут, надо идти тренироваться, тогда что-то будет. Так и с языком", - вспомнил Авраменко.

Он добавил, что уроки были неформальными.

"Брали черешни, ели и разговаривали обо всем", - сказал известный автор учебников.

По его мнению, способности к изучению языков у Зеленского имеются – "тормозило то, что ни в его семье, ни в окружении никто по-украински не говорил".

Нынешний языковой уровень президента Авраменко оценивает как "не безнадежный".

"Он еще далек от идеала: мягкие шипящие, это "шшьо" вместо "що", русизмы, корявые грамматические формы... Работать и работать. Но жизнь заставила на украинский перейти: необходимость произносить речи на государственном языке, общаться со СМИ. И говорит он все лучше: языковые мышцы тренируются", - констатировал Авраменко.

Ранее "Страна" рассказывала, что Зеленский говорил до президентства о своем родном русском языке, который теперь его власть активно запрещает.

Мы также писали, что в недавнем интервью телеканалу "1+1" он извинился за то, что сказал фразу по-русски.