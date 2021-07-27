Представители Чернобыльского заповедника рассказали, что в данный момент у косуль подходит к концу брачный период.

Фотоснимки косуль показала пресс-служба заповедника ЧАЭС на своей странице в Facebook.

"В этот период самцы устраивают традиционные для оленей гонные ямки как маркеры занятости территории", - сказали в заповеднике.

Также там добавили, что косуля ведет преимущественно сумеречный или даже ночной образ жизни. Но в безлюдных местах, таких, как Чернобыльский заповедник, ее можно увидеть и днем.

"Пройдет еще месяц и начнется гон у оленей и лосей. Колесо жизни сделает еще один оборот", - пишут эксперты заповедника.

Скриншот: facebook.com/zapovidnyk2018

Ранее "Страна" показала, как в Чернобыльском заповеднике благородные олени картинно позируют перед фотоловушками. В данный момент в заповеднике ЧАЭС вид демонстрирует наиболее высокие приросты численности и высокую устойчивость популяции к хищникам и другим негативным факторам.

Также напомним, какие три вида змей живут в зоне отчуждения. В частности, на сегодняшний день в зоне отчуждения ЧАЭС точно доказано существование гадюки обыкновенной, ужа обыкновенного и медянки.