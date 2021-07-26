Помощница первого президента Украины Леонида Кравчука Оксана Сибирцева подтвердила информацию о том, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе почти месяц находится в реанимации.

Об этом сообщает КП в Украине в понедельник, 26 июля.

"Пока без изменений, он в реанимации. Подсоединен к аппарату искусственного дыхания. Это была очень сложная операция. Мы сами мало знаем подробностей. Знаем только, что оперировать нужно было срочно. Учитывая возраст, динамика наблюдается медленная. Очень медленная", – заявила Сибирцева, добавив, что врачи от комментариев воздерживаются.

В то же время, она не смогла сказать, в какой больнице находится Кравчук. Отметила только, что ему обеспечен весь необходимый медицинский комплекс.

"Контакт с Леонидом Макаровичем мы не можем поддерживать. В реанимацию никто не имеет доступа. Он не говорит и не общается ни с кем. Мы все верим в лучшее", – говорит помощница Кравчука.

Ранее "Страна" сообщала, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Операцию сделали в Киеве. Тогда врачи говорили, что первый президент Украины чувствует себя хорошо, поскольку операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем.

Также напомним, что Кравчук из-за операции на сердце не будет принимать участие в работе ТКГ по Донбассу до конца лета. Несмотря на это, в Офисе президента заверили, что пока не рассматривают замену 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.