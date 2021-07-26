Украинка Оксана Лынив, признанная в 2020 году лучшим дирижером ФРГ, отметилась еще одним достижением. Она стала первой женщиной-дирижером за всю 145-летнюю историю оперного фестиваля Вагнера, который проходит в немецком городке Байройте.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

В прошлом году традиционный летний фестиваль не проводили из-за коронавируса. Открытие сезона 2021 года состоялось 25 июля.

Лынив встала за дирижерский пульт на премьере оперы "Летучий голландец".

Как единодушно констатировали профессиональные музыковеды, украинка с блеском справилась со своей исторической миссией. Она сорвала неистовые аплодисменты, уверенно, мощно и быстро управляя оркестром в течение почти двух с половиной часов. При этом ее не смутили ни технические сбои в постановке, ни режиссерская концепция, которая будто ставила своей целью максимально помешать музыке, как пишет издание.

Лынив некогда была ассистенткой Кирилла Петренко, который дирижировал в Байройте с 2013 года. Ее успешный дебют на фестивале порадовал канцлера Германии Ангелу Меркель.

"Наконец-то!" - так Меркель прокомментировала появление женщины за дирижерским пультом.

Среди дирижеров вообще не так много женщин, отметила, в свою очередь после премьеры "Летучего голландца" директор фестиваля Катарина Вагнер, правнучка композитора. Чтобы научиться этой профессии, требуется смелость, подчеркнула она и добавила, что сейчас выросло поколение, "которое для этого достаточно смелое".

Лынив тоже высказалась о своем дебюте в Байройте.

"Тот факт, что я стану первой женщиной за дирижерским пультом в этом магическом месте - нечто совершенно особенное. Рихард Вагнер наделял женщин в своих операх центральными, почти всегда трагическими, но в то же время активно "сюжетообразующими" ролями. Его героини, можно сказать, экстремально эмансипированы. Поэтому я думаю, что Вагнер был бы горд, узнав, что сегодня, почти 140 лет спустя после его смерти, именно женщина пробуждает к жизни его дивную музыку", - сказала украинка.

Как писала "Страна", четыре года назад Лынив стала главным дирижером австрийской оперы Граца.

Прошлой весной мы сообщали, что второй раз в истории Украины женщина получила генеральское звание.