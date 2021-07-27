Локдаун в сентябре: к чему готовит украинцев власть

Украинские власти активно заговорили о локдауне, который ожидает страну осенью – в связи с распространением штамма "Дельта". Еще на прошлой неделе об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, который вживается в роль сменщика Виктора Ляшко.

А вчера уже киевская власть предупредила всех, что новая волна коронавируса начнется в конце августа, – когда отдыхающие станут массово возвращаться в столицу.

Хотя представители мэрии говорят в этой связи о том, как они усиленно готовят медицинскую инфраструктуру к осени, пока подобные заявления больше похожи на своеобразную рекламу вакцинации, поскольку спрос на прививки действительно резко снизился, особенно в регионах.

Безусловно, частично это связано с тем, что количество пунктов, где можно сделать прививку, существенно возросло. Однако только частично – поскольку темпы вакцинации в Украине по-прежнему недостаточны.

Собственно, уже сейчас можно говорить о том, что к осени никакого коллективного иммунитета в нашей стране не будет. Несмотря на возросшую активность Минздрава, число полностью привитых украинцев все еще меньше 5%, да и суммарно с "однажды уколотыми" показатель не дотягивает до 8%. Что лучше, чем в ряде стран Африки и даже в некоторых странах Латинской Америки, но намного хуже, чем в любой стране Европы.

Поэтому к новой волне коронавируса действительно нужно готовиться серьезно.

Телевойна: Нацрада против "мовного" омбудсмена

Нацрада по ТВ выпустила заявление, в котором раскритиковала отдельные телеканалы, которые "формально отнеслись" к новому требованию законодательства – перевести на украинский все фильмы и сериалы.

"Отдельные телеканалы" в заявлении не называются, однако ясно, что речь, в первую очередь, идет об "1+1", где запустили сериал "Сваты" в украинском переводе, а потом опять вернули оригинальную – русскую – дорожку.

Интересно, что, критикуя данную ситуацию, Нацрада не стала ни угрожать проверками, ни даже призывать к санкциям – от которых она сама, кстати, отстранилась ранее. В целом его заявление стало скорее обвинением в адрес языкового омбудсмена Тараса Кремня, который сам наказывать телеканалы не стал, а потребовал этого от Нацрады. Поэтому в итоге осталось непонятным, чего же именно хочет главный цензурный орган ТВ – то ли чтобы телеканалы все-таки начали выполнять закон о госязыке, то ли чтобы Верховная рада изменила его.

Однако одно предложение в заявлении Нацрады весьма примечательно и однозначно. Там говорится о том, что некоторые телеканалы, проигнорировав норму закона о госязыке, создали себе "конкурентное преимущество". Проще говоря, даже орган телецензуры признал: русский язык в Украине помогает выиграть борьбу за зрителя.

После этого не имеют значения "правильные" абзацы о том, что "госязык должен занять достойное место в обществе". Поскольку очевидно, что самому обществу это не нужно.

Посольство США: два кандидата и один хозяин

Вчера СМИ назвали двух возможных кандидатов на должность посла Штатов в Украине: ими являются нынешний посол США в Сербии Энтони Годфри и нынешний посол США в Узбекистане Даниель Розенблюм.

Как видно из их биографий, ни тот, ни другой специалистами по Украине не являются. Максимально близкой в этом плане была работа Годфри заместителем посла в России. Впрочем, в дипломатии это обычная практика, и делать какие-то выводы о намерениях США из отсутствия специфического опыта не стоит.

Правда, при любых раскладах приезд нового посла будет означать временное ослабление связей посольства с "грантовым сообществом" – но это имеет значение лишь для самого этого сообщества, где начнутся подковерные битвы за право близости к новому боссу.

Для Украины же важнее другое: то, что у Госдепартамента все еще нет единственной кандидатуры на должность посла, может означать, что нынешняя командировка Джорджа Кента в Киев не ограничится 30 августа (то есть датой, когда Владимир Зеленский полетит в Вашингтон, после чего сюда, по идее, должна вернуться и. о. посла Кристина Квин). Не исключено, что он тут останется еще и на сентябрь – чтобы решить те вопросы, которые невозможно решить без Верховной Рады.

Фаны против Зозули: вторая серия

В очередной скандал попал в Испании бывший форвард украинской сборной Роман Зозуля. Собственно, он сам ничего нового не сделал – просто попытался найти себе новую команду в элитном испанском дивизионе. Но "грехи прошлого" вновь настигли футболиста: фаны "Алькоркона" восприняли возможность появления украинского нападающего в их команде так же негативно, как перед этим – фаны "Райо Вальекано".

В ситуацию пришлось вмешаться даже посольству Украины в Испании: вчера оно выступило с требованием прекратить травлю Зозули. Однако этим скорее не помогло футболисту, а способствовало появлению новых врагов нашей страны на Пиренеях.

Проблема ситуации с Зозулей – в непонимании многими представителями нынешней Украины политического ландшафта Западной Европы.

Когда футболист своими фотографиями демонстрирует поддержку ультраправым вроде "Азова" и даже делает намеки на поддержку идеологии нацизма, в Украине это воспринимается, как минимум, без ажиотажа, поскольку, начиная с 2014 года, ультраправые у нас фактически инкорпорированы во власть.

Но на Западе ситуация совершенно иная.

Во-первых, там ультраправые – это маргиналы. Партии Мари Ле Пен во Франции и "Альтернатива для Германии", называющие себя правыми, по нашим меркам просто популисты вроде "Слуги народа" или Радикальной партии. А настоящие ультраправые подвергаются общественному осуждению – не случайно даже американский Конгресс ввел санкции против "Азова".

Во-вторых, на Западе сильны левые – в отличие от Украины, где их фактически загнали в подполье. И особенно они сильны в Испании, где в результате 40 лет правления диктатора-националиста Франко быть ультраправым – означает выступить против общественного мнения.

Поэтому Зозуле, если он хочет продолжить карьеру, лучше сменить не только клуб, но и страну. Хотя с его имиджем вряд ли можно устроиться где-то, кроме Украины.

Америка уходит из Ирака

Запад тем временем получил еще одну сенсацию от Джо Байдена. Он объявил о выводе американских войск (за исключением небольшой группы инструкторов) из Ирака. Таким образом должна быть подведена черта под двумя десятилетиями военного присутствия США на Ближнем Востоке и Средней Азии.

Интересно, что, когда Дональд Трамп инициировал вывод войск из Афганистана, его со всех сторон обвиняли в предательстве – мол, после ухода Америки из региона там опять возьмут верх исламские фундаменталисты. Однако Байден завершил этот вывод, Афганистан теряется Штатами с феноменальной скоростью (и там действительно победу могут одержать талибы), но нынешний Белый дом на этом не останавливается и планирует вывод войск из Ирака.

И дело тут вовсе не в миролюбии Байдена. Видимо, Вашингтон осознает, что уже не в состоянии выполнять роль мирового жандарма, – сил США просто не хватает на то, чтобы контролировать все пять континентов. Тем более, что в приоритете теперь – противостояние с Китаем.

Правда, Ираку может быть повезет больше, чем Афганистану, в котором вывод американских войск активизировал боевые действия и правящий режим стоит на пороге краха.

Ирак, которым сейчас де-факто управляет шиитское большинство, уже давно дрейфует к Ирану. И теперь, после ухода американцев, этот тренд будет закреплен еще в большей степени.

Хотя это не исключает, что от него попытаются окончательно отделится курды, а сунниты попытаются поднять новый бунт ради расширения своих прав.