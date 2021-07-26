В понедельник, 26 июля, в Украине в связи с аварийным отключением напряжения в электросети семь поездов отправляются из Киева с задержкой.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.

"Из-за аварийного отключения напряжения в электросети ряд поездов отправляется из Киева с задержкой", - заявили в пресс-центре.

Среди задержанных поездов следующие:

№10 Киев - Мариуполь (+57 мин);

№228 Киев - Бердянск (+50 мин);

№12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин);

№44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин);

№81 Киев - Ужгород (+32 мин);

№116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (25 мин);

№49 Киев - Трускавец (+15 мин).

"Укрзализныця просит прощения за временные неудобства и приложит максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика", - добавили представители компании в социальной сети.

Скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" запустила две скоростные электрички на курорты под Одессой. Время поездов в пути составляет от 1:47 до 1:54, что быстрее, чем другие пригородные поезда в этом же сообщении и автобусные маршруты.

Также напомним, что в июле "Укрзализныця" запустила два пригородных поезда на востоке Украины. Данные поезда объединят ключевые населенные пункты в Луганской и Донецкой области.