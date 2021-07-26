"Укрзализныця" назвала причину задержки семи поездов, которые отправляются из Киева
В понедельник, 26 июля, в Украине в связи с аварийным отключением напряжения в электросети семь поездов отправляются из Киева с задержкой.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.
"Из-за аварийного отключения напряжения в электросети ряд поездов отправляется из Киева с задержкой", - заявили в пресс-центре.
Среди задержанных поездов следующие:
- №10 Киев - Мариуполь (+57 мин);
- №228 Киев - Бердянск (+50 мин);
- №12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин);
- №44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин);
- №81 Киев - Ужгород (+32 мин);
- №116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (25 мин);
- №49 Киев - Трускавец (+15 мин).
"Укрзализныця просит прощения за временные неудобства и приложит максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика", - добавили представители компании в социальной сети.
Скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" запустила две скоростные электрички на курорты под Одессой. Время поездов в пути составляет от 1:47 до 1:54, что быстрее, чем другие пригородные поезда в этом же сообщении и автобусные маршруты.
Также напомним, что в июле "Укрзализныця" запустила два пригородных поезда на востоке Украины. Данные поезда объединят ключевые населенные пункты в Луганской и Донецкой области.