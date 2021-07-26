Украинский актер театра, телевидения и кино Андрей Фединчик, который устроил драку в Подольском районе Киева, дал комментарий по поводу произошедшей ситуации.

Об этом сообщает телеканал "ТСН" в понедельник, 26 июля.

Данная драка и произошедший конфликт попали на видео, которое быстро разлетелось по сети. Фединчика заподозрили в употреблении алкоголя или наркотиков, но артист признался, что всему виной – нервный срыв.

В своем интервью он извинился за свое поведение и предстал перед камерами в синяках. А также признался, что ему очень стыдно за свой поступок и его неадекватное поведение связано с непростым этапом в жизни и нервным срывом.

"Никто не виноват, кроме меня. Столько строить все и все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой произошел разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатанная нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых я не хочу говорить. Извините все!", - говорит Фединчик.

В свою очередь, водитель, с которым Андрей Фединчик повздорил, пока заявление в полицию подавать не стал. Он раздумывает над тем, чтобы простить известного артиста.

Напомним, что муж звезды "Крепостной" Наталки Денисенко ехал на самокате зигзагами и вызвал возмущение водителей. Словесный конфликт быстро перерос в драку. Фединчик бегал от одной машины к другой, снимал с себя одежду и вел себя неадекватно.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве в районе метро "Дворец Спорта" произошла драка со стрельбой, прибыла "скорая помощь". По данным журналистов, один из находившихся там мужчин упал и больше не вставал.