С 6 по 8 августа в Луцке пройдет "фестиваль украинского духа" "Бандерштат". В последний день работы на нем выступит обвиняемый в убийстве и осужденный за похищение человека Сергей Стерненко.

Об этом сообщается на странице "Бандерштата" в Фейсбуке.

В анонсе на этой странице Стерненко представлен как "общественный деятель и один из лидеров одесского Майдана", который "вокруг своего дела сплотил многотысячную поддержку и продолжает борьбу за справедливость и право каждого украинца на самозащиту".

Как видно из логотипа на афише, фестиваль поддерживает, в том числе материально, содержащийся на деньги налогоплательщиков Украинский культурный фонд. И делает это уже не первый год.

К слову, Стерненко выступал на мероприятии и в 2019 году.

Это уже далеко не первый случай, когда убивавшего и пытавшего людей радикала зовут вещать перед публикой о высоких материях. Позапрошлой осенью Стерненко прочитал лекцию студентам Переяславского государственного педагогического университета имени Григория Сковороды об информационной безопасности, будущем страны и влиянии гражданского сектора на повестку дня в стране.

Ко мнению националиста прислушиваются в известных компаниях. Так, совсем недавно компания Fozzy уволила маркетолога, который поддержал гастроли российского рэпера Басты в Украине. На мужчину руководству компании донес Стерненко.