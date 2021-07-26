Украинский культурный фонд финансирует мероприятие, на котором выступит Стерненко
С 6 по 8 августа в Луцке пройдет "фестиваль украинского духа" "Бандерштат". В последний день работы на нем выступит обвиняемый в убийстве и осужденный за похищение человека Сергей Стерненко.
Об этом сообщается на странице "Бандерштата" в Фейсбуке.
В анонсе на этой странице Стерненко представлен как "общественный деятель и один из лидеров одесского Майдана", который "вокруг своего дела сплотил многотысячную поддержку и продолжает борьбу за справедливость и право каждого украинца на самозащиту".
Как видно из логотипа на афише, фестиваль поддерживает, в том числе материально, содержащийся на деньги налогоплательщиков Украинский культурный фонд. И делает это уже не первый год.
К слову, Стерненко выступал на мероприятии и в 2019 году.
Это уже далеко не первый случай, когда убивавшего и пытавшего людей радикала зовут вещать перед публикой о высоких материях. Позапрошлой осенью Стерненко прочитал лекцию студентам Переяславского государственного педагогического университета имени Григория Сковороды об информационной безопасности, будущем страны и влиянии гражданского сектора на повестку дня в стране.
Ко мнению националиста прислушиваются в известных компаниях. Так, совсем недавно компания Fozzy уволила маркетолога, который поддержал гастроли российского рэпера Басты в Украине. На мужчину руководству компании донес Стерненко.