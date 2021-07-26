В преддверии Всемирного дня борьбы с вирусными гепатитами, который приходится на 28 июля, украинцам рассказали, как провериться на наличие данной болезни, призвали посетить врача, а также пройти тестирования на антитела к вирусным гепатитам.

Различают пять основных типов вирусов гепатита: А, В, С, D и Е. Все типы вирусов вызывают заболевания печени, но между ними есть существенная разница.

Для защиты от гепатитов важно соблюдать такой же профилактики, как и при других вирусных заболеваниях: мыть руки, употреблять в пищу вымытые и / или термически обработанные продукты, иметь индивидуальные средства личной гигиены, использовать барьерную контрацепцию и тому подобное.

Среди вирусных гепатитов наиболее опасны вирусные гепатиты В (ВГВ) и С (ВГС), которые приводят к 96% всех смертей, связанных с вирусными гепатитами. Именно поэтому важны профилактические мероприятия.

"Поэтому советуем вам спланировать визит к семейному врачу и тестирования на антитела к вирусным гепатитам. Что раньше вы узнаете о наличии вируса в организме, то по-прежнему сможете начать лечение. Это поможет вам уберечь ваш организм и в частности печень от серьезных повреждений", - добавили в ЦОЗ.

Также в Минздраве предоставили алгоритм как провериться на вирусный гепатит С и что делать дальше.

Ранее мы рассказывали, что Министерство здравоохранения утвердило стандарты лечения вирусных гепатитов В и С.

Также сообщали, как уберечься от опасного вируса.