Руководство табачного гиганта Philip Morris International высказалось за полный запрет продажи сигарет в Великобритании. Шефы корпорации сравнили табак с уходящими в прошлое бензиновыми автомобилями.

Об этом председатель правления компании Андре Каланцопулос и главный исполнительный директор Яцек Олзак 25 июля заявили в интервью The Mail.

Табачный гигант продавал в Великобритании свою марку Marlboro более 100 лет. Теперь же он намерен прекратить продажи этих сигарет в течение десяти лет. По словам топ-менеджеров, этот шаг является частью глобальной цели компании - полного запрета курения и употребления традиционных сигарет.

В компании сравнили курение табака с автомобилями, работающими на бензине, которые в ТУманном Альбионе намерены запретить продавать с 2030 года.

В руководстве табачной корпорации уверены, что "с сигаретами следует обращаться как с бензиновыми автомобилями".

"Мы можем увидеть мир без сигарет. И на самом деле чем раньше это произойдет, тем лучше для всех. При правильном регулировании и информировании это (запрет сигарет - Ред.) может появиться уже через 10 лет в некоторых странах. И проблема будет решена раз и навсегда", - заявил Олзак.

В будущем компания планирует сосредоточиться на производстве систем нагревания табака (по типу IQOS), средств для борьбы с курением и т.п. Сейчас только 25% доходов Philip Morris приходится на продукцию, не связанную с табачным дымом, но к 2025 году компания планирует довести эту долю до 50%.

На фоне этого группы по борьбе с курением в Великобритании критикуют антитабачные шаги компании, обвиняя ее в том, что она пытается позиционировать себя как противника курения, продолжая продавать сигареты.

Как писала "Страна", в начале лета в Украине парламент принял в первом чтении законпроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах.

Мы также рассказывали о планах "Слуги народа" запретить продажу сигарет в продуктовых магазинах и супермаркетах.