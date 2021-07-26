Эксперты Швейцарской Высшей технической школы Цюриха заявили, что планету в ближайшие десятилетия ожидают новые рекорды аномально высокой температуры воздуха.

Об этом со ссылкой на исследование сообщает научный журнал "Nature Climate Change".

Участник исследования Эрик Фишер заявил, что главной мыслью научной работы является то, что в предстоящие десятилетия человечеству нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые превзойдут предыдущие температурные рекорды.

В ходе работы специалисты установили, что климатические изменения являются не в полной мере учтенной причиной периодов аномальной жары. Ученые изучали то, как изменятся характеристики периода рекордно высокой температуры, длительностью в неделю, вроде того, что недавно наблюдался на Тихоокеанском Северо-Западе США и в Канаде, в зависимости от выбросов парниковых газов.

Согласно исследованию, "при сценарии с высокими показателями выбросов газов рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в 2021 - 2050-е годы, а в 2051 - 2080-е годы - от трех до 21 раза чаще. При этом Земля теперь "прогревается" на 0,18 градусов по Цельсию за десятилетие - быстрее, чем наблюдалось в предшествующие 40 лет".

Фишер также добавил, что результаты исследования указывают на необходимость скорейшего сокращения выбросов парниковых газов.

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