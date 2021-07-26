На саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа в Киеве, США будет представлять министр транспорта и первый открытый гей в истории американского правительства Питер Буттиджич.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на члена "Крымской платформы", депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Мустафу Джемилева. Хотя официально Белый дом еще не объявлял, кто возглавит американскую делегацию во время визита в Украину на саммит.

"Соединенные Штаты направляют министра транспорта. Он довольно влиятельная фигура в кабинете министров США, это Пит Буттиджич", - сказал Джемилев.

Он добавил, что ранее в дипломатических кругах не исключали и визита президента Джо Байдена, но глава Белого дома не приедет.

"Я встречался с Куртом Волкером (дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах - Ред.), и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, скорее всего, он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить", - добавил Джемилев.

"Общественное" проинформировало, что источники в дипломатических кругах подтвердили слова нардепа о приезде министра транспорта США на саммит "Крымской платформы".

На днях временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент заявил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не приедут на саммит "Крымской платформы".

Как сообщала "Страна", спикер парламента Дмитрий Разумков планирует созвать внеочередное заседание Рады по поводу саммита.