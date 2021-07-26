Маленькие дети во время отдыха на детской площадке часто увлечены игрой. Поэтому они не всегда понимают, что рискуют травмироваться. Кроме того, существуют и другие опасности во время игр, особенно, если малышей собирается много.

Как безопасно отдохнуть на детской площадке рассказал Центр общественного здоровья Украины при Минздраве на своей странице в Facebok.

Советы родителям, чтобы избежать травмирования детей на площадке:

Перед началом игры на площадке проверьте игровое оборудование в исправном состоянии. Также убедитесь, что все части, особенно подвижные надежно закреплены и отсутствуют выступающие элементы с острыми краями.

Проверьте, чтобы на площадке не было бутылок, стекла, острых деталей, шприцев и тому подобное. Особенно тщательно проверьте песочницу.

Позаботьтесь, чтобы одежда и обувь ребенка были удобными и не мешали ему свободно двигаться. Обувь должна быть на нескользящей подошве и надежно фиксироваться на ногах. Желательно, чтобы одежда не имела элементов, которые цепляются или застревают в игровом оборудовании: длинные шнурки, застежки, украшения и тому подобное.

Летом желательно заботиться о защите от солнца. Надевайте ребенку головной убор и используйте солнцезащитные средства для кожи.

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Внимательно наблюдайте за ребенком, когда она на подвижном и высоком игровом оборудовании. Не допускайте, чтобы ребенок оказался слишком близко к оборудованию, когда там находятся другие дети.

Убедитесь, что открытые отверстия на игровых конструкциях достаточного размера, чтобы части тела ребенка не могли в них застрять. Для игры выбирайте то оборудование, которое соответствует возрасту и росту ребенка.

Обратите внимание на покрытие, особенно в местах, на которые может спуститься или упасть ребенок. Оптимально, чтобы покрытие было достаточно мягким и мало ударопоглощающие свойства, как песок, резина, гравийный отсев, искусственная трава и тому подобное.

Проверьте на ощупь поверхности: спуски, перила. Они не должны быть слишком горячими или же наоборот - холодными.

Следите за тем, чтобы ребенок не касался руками лица, особенно слизистых оболочек. Приучайте его к тому, чтобы во время чихания или кашля - прикрывала рот изгибом локтя. Старайтесь избежать тесного контакта вашего ребенка с другими детьми.

Стоит, чтобы во время прогулок у вас всегда были с собой чистая вода, салфетки, антисептическое средство и пластырь. Дома, обязательно тщательно вымойте руки себе и ребенку теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

Рассказывайте ребенку об этих правилах безопасного поведения на площадке. Со временем ребенок поймет и запомнит их, что позволит минимизировать риск возникновения травм и получать от такого досуга только пользу и удовольствие.

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