Дарницкий районный суд Киева 26 июля освободил от уголовной ответственности Юрия Крысина по трем статьям дела о похищении и пытках людей во время Майдана.

Об этом сообщает сайт медийного проекта Watchers.

Адвокат Татьяна Гнатюк подала ходатайство об освобождении Крысина от уголовной ответственности из-за того, что сроки давности по нескольким статьям обвинения всплыли.

Речь идет об обвинении Крысина по ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций) и ст. 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека, совершенное из корыстных побуждений в отношении двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Прокурор Юлия Малашич в суде заявила, что защитники Крысина делали все возможное, чтобы затянуть судебное разбирательство дела.

"Все поведение защиты, а именно затягивание, дало свой результат. После пяти месяцев неявок адвокатов судебное разбирательство началось с опозданием. Сроки давности по трем статьям действительно прошли", - сказала она в суде.

В конце концов судья Елена Просалова удовлетворила ходатайство защиты Крысина. Таким образом суд освободил его от уголовной ответственности по упомянутым статьям.

В деле Крысина только по статье 127 (пытки с целью принудить потерпевшего или другое лицо совершать действия, противоречащие их воле) не истекли сроки давности.

Следующее заседание состоится 29 июля в 10:30, на нем суд перейдет к прениям по делу.

Ранее суд признал Крысина виновным в хулиганстве и нанесении телесных повреждений журналисту Вячеславу Веремию, который затем умер от нанесенных ран. Крысина сначала приговорили к 4 годам условно. В июне 2018 Апелляционный суд отменил это решение и назначил реальный срок заключения - 5 лет. Крысин отбывает наказание в Торецкой колонии Донецкой области.

"Страна" подробно рассказывала об убийстве Веремия и его подоплеке.