В Центре общественного здоровья Украины при Минздраве рассказали, почему стоит заниматься плаванием и другими видами физической активности на воде.

Шесть причин заняться плаванием и отправиться на тренировку в бассейн:

всего 2,5 часа аэробных тренировок в неделю, могут уменьшить риск хронических заболеваний;

заниматься физической активностью в воде можно дольше, чем на суше, без усиленных усилий или боли в суставах или мышцах;

занятия могут помочь людям с хроническими заболеваниями: уменьшить боль при остеоартрите, улучшить состояние здоровья людей с ревматоидным артритом и тому подобное;

улучшают психическое здоровье. Могут уменьшить тревожность и улучшить настроение;

улучшают здоровье людей старшего возраста и поддерживают здоровье костей у женщин в период постменопаузы;

подойдут беременным женщинам, уменьшают отек голеней и лодыжек.

При этом в Минздраве напомнили, что плавание связано с определенными рисками (диарея, утопления, солнечные ожоги и т.д.) и дали рекомендации, как избежать рисков:

внимательно выбирайте места для купания (это касается как местных пляжей так и бассейнов);

не плавайте в в жаркие часы и позаботьтесь о защите от солнца;

примите душ, после того, как вы поплавали;

не плавайте, если имеете рану или открытый порез;

купайтесь в местах, где есть спасатели.

Напомним, ранее в Минздраве ответили на вопросы о пятом этапе вакцинации в Украине.

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