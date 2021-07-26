В МОЗ назвали украинцам шесть причин, почему стоит заниматься плаванием
В Центре общественного здоровья Украины при Минздраве рассказали, почему стоит заниматься плаванием и другими видами физической активности на воде.
Шесть причин заняться плаванием и отправиться на тренировку в бассейн:
- всего 2,5 часа аэробных тренировок в неделю, могут уменьшить риск хронических заболеваний;
- заниматься физической активностью в воде можно дольше, чем на суше, без усиленных усилий или боли в суставах или мышцах;
- занятия могут помочь людям с хроническими заболеваниями: уменьшить боль при остеоартрите, улучшить состояние здоровья людей с ревматоидным артритом и тому подобное;
- улучшают психическое здоровье. Могут уменьшить тревожность и улучшить настроение;
- улучшают здоровье людей старшего возраста и поддерживают здоровье костей у женщин в период постменопаузы;
- подойдут беременным женщинам, уменьшают отек голеней и лодыжек.
При этом в Минздраве напомнили, что плавание связано с определенными рисками (диарея, утопления, солнечные ожоги и т.д.) и дали рекомендации, как избежать рисков:
- внимательно выбирайте места для купания (это касается как местных пляжей так и бассейнов);
- не плавайте в в жаркие часы и позаботьтесь о защите от солнца;
- примите душ, после того, как вы поплавали;
- не плавайте, если имеете рану или открытый порез;
- купайтесь в местах, где есть спасатели.
Напомним, ранее в Минздраве ответили на вопросы о пятом этапе вакцинации в Украине.
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