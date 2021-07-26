Президент Владимир Зеленский, как на прошлой неделе предсказывала "Страна", провел чистку в рядах Службы безопасности Украины. Он уволил двоих должностных лиц, а одного назначил на новые посты.

О них сообщается на сайте Офиса главы государства.

Во-первых, Зеленский освободил Руслана Баранецкого с должности первого заместителя председателя СБУ и от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Во-вторых, Василий Малюк освобожден от должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

В-третьих, Сергей Андрущенко освобожден от должности заместителя председателя СБУ и переведен на должность Баранецкого - первого зама главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Кроме того, уволены начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнейчук, а также Виталий Монастырецкий - с должности начальника Управления СБУ в Черновицкой области.

Как отметили в Офисе президента, основной целью главы государства при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующей содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде.

"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию принятого решения", - сказал Зеленский.

Но уже сейчас работа СБУ усиливается с учетом будущих изменений. Государство требует гораздо более интенсивной деятельности СБУ в выполнении поставленных законом задач, добавил президент.

"Вторая задача - существенная активизация борьбы с контрабандой. Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать", - подчеркнул Зеленский.

По экспертным оценкам, в результате деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 миллиардов гривен.

Фундаментом для противодействия такой деструктивной ситуации должно быть усиление работы СБУ, считают в ОП.

"Конкретный результат должен быть ощутимым как на границе, так и во всех институтах государства, ответственных за чистоту экономических процессов", - резюмировал президент.

Кадровые решение прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны". Как заметил канал, среди уволенных нет генерала Андрея Наумова - одного из самых влиятельных лиц в СБУ, который считается правой рукой Ивана Баканова. Хотя источники "Страны" и других изданий сообщали о его отставке ещё в пятницу.

Ранее "Страна" сообщала об увольнении заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова из Офиса генпрокурора.

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