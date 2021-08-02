"Страна" продолжает спецпроект к юбилею независимости Украины. Мы рассказываем, как прошли 30 лет жизни страны в 30-ти материалах.

В 1998 году гривна впервые обвалилась, хотя до этого два года чувствовала себя нормально. Ценники в магазинах снова поползли вверх. Кризис, из которого едва стали выбираться, вернулся.

Третий год подряд продолжаются громкие убийства - на этот раз под пулю киллера попадает Вадим Гетьман, один из основателей украинской банковской системы и человек, благодаря которому в политике появился Виктор Ющенко.

Также украинцы впервые в 1998 году сели на "украинскую иномарку" - "Ланос". А малый бизнес смог вздохнуть свободнее, получив от государства единый налог.

"Страна" рассказывает, чем запомнился Украине 1998 год. С предыдущими материалами проекта можно ознакомиться здесь.

Первый крах гривны

98-й год нанес первый удар по гривне. В памяти народной эти события получили название "дефолт". Хотя дефолта в Украине не было. Он был в России. Но Украину задело по касательной. И задело очень сильно.

В России в августе 1998 года рухнула пирамида государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Правительство РФ объявило дефолт после чего рубль обвалился в 4 раза.

У дефолта в России было много причин. Это и коррупционный беспредел с засильем олигархов, который процветал при Ельцине. Это и падение цен на нефть. Это и в целом внутренняя нестабильность, так как никто не понимал, что будет со страной после 2000 года, когда у Ельцина истекут президентские полномочия.

Впрочем, пришедшее после дефолта правительство Евгения Примакова смогло довольно быстро взять ситуацию под контроль, а девальвация рубля дала большие конкурентные преимущества российским экспортерам и производствам, работавшим на внутренний рынок.

И уже в 1999 году в России начался экономический рост.

В Украине к 1998 году правительство активно строила пирамиду облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), но ее масштабы были не столь огромными как в России и доля иностранных спекулянтов на рынке также была не очень велика.

Потому и удар по гривне и экономики получился не столь масштабный. Гривня сначала обвалилась до 3-3,5 за доллар (с 1,8 гривен), а потом и до 4. Дефолта удалось избежать проведя добровольно-принудительную реструктуризацию портфеля облигаций госзайма.

Но экономические проблемы в России все равно ударили по Украине, так как уменьшили украинский экспорт в эту страну. Кроме того, на внешних рынках российские товары из-за более глубокой девальвации рубля стали конкурентоспособнее, чем украинские. А параллельно весь 1998 год шло падение мировых цен на товары украинского экспорта (в первую очередь на металл).

Таким образом, в новый 1999 года украинская экономика входила сильно подкошенной кризисом. А 1999-й год - это был год президентских выборов.

Политические баттлы года

Главное политическое событие года — это третьи по счету парламентские выборы, который впервые прошли по смешанной системе - половина состава Рады избиралась по партспискам, а вторая половина - по мажоритарным округам.

Проходили они в марте (то есть, еще задолго до "дефолта"), но, тем не менее, завершились разгромным поражением "партии власти" - Народно-демократической партии премьер-министра Валерия Пустовойтенко (близкого соратника Кучмы).

НДП набрала жалкие 5% голосов еле-еле преодолев 4% барьер.

Остальные партии были в той или иной степени оппозиционны к Кучме. Больше всего голосов взяли коммунисты - 25%. На втором месте был ведомый Вячеславом Черновилом Народный Рух Украины (9,4%).

В Раду также прошли социалисты Александра Мороза (8,5%), конкурирующая с ним Прогрессивно-социалистическая партия Натальи Витренко, "зеленые" (бизнес-проект ряда коммерсантов), "Громада" Павла Лазаренко и Юлии Тимошенко, а также СДПУ (о) в которой первые места в списке занимали Леонид Кравчук, ушедший в оппозицию к Кучме экс-премьер Евгений Марчук, Виктор Медведчук, владелец футбольного клуба "Динамо" Григорий Суркис. А на 11-м месте шелмало кому тогда еще известный в масштабах Украины молодой бизнесмен Петр Порошенко.

В общем, расклад сил для Кучмы был очень плохой. Единственное, что его спасло - это мажоритарщики. Большинство из них были директорами предприятий и бизнесменами, а потому тяготели к сотрудничеству с властями. Благодаря ним и удалось нарастить численность фракции НДП и несколько сбалансировать неблагоприятные для президента итоги выборов по партспискам.

Но в целом парламент вплоть до 2000 год находился в оппозиции к Кучме, а его спикером стал поддержанный коммунистами и социалистами один из лидеров Селянской партии (шла в блоке с социалистами Александра Мороза) Александр Ткаченко.

А перед Кучмой возник вопрос - как в такой ситуации переизбираться на второй срок. Особенно после начала экономического кризиса в конце 1998 года.

Разгром империи Лазаренко и союз с Донецком

Кучма отдавал себе отчет в серьезности ситуации.

И главный удар он решил нанести по самому системному своему врагу - Павлу Лазаренко.

В течение 1998 года его огромная империя была уничтожена под валом уголовных дел. Была закрыт главный его медийный актив - газета "Всеукраинские ведомости". Фактически прекратила свою деятельность корпорация ЕЭСУ Юлии Тимошенко, а последняя начала искать выходы на Кучму и готовить свой уход от Лазаренко, чтоб спасти остатки бизнеса.

Постепенно Генпрокуратура подбиралась и к самому Лазаренко, готовя представление о лишении его депутатской неприкосновенности.

Это произошло уже в следующем году, после чего Лазаренко уехал из Украины и, в конце концов, оказался в американской тюрьме. Но об этом истории мы расскажем подробнее в следующей серии.

Но в процессе борьбы с Лазаренко Кучма сделал важный шаг - решил укрепить конкурирующую с "днепропетровцами" донецкую финансово-промышленную группу, хедлайнерами которой к тому моменту были Ринат Ахметов (президент ФК "Шахтер") и Виталий Гайдук (к нему после убийства Евгения Щербаня и Александра Момота перешло руководство "Индустриальным союзом Донбасса"), а политическим представителем - губернатор Донецкой области Виктор Янукович.

В 1998 году, после провальных выборов в Раду, Кучма заключил негласное соглашение с "донецкими" - последние его поддерживают на выборах и обеспечивают голосование за него на "красном" Донбассе. А взаимен Кучма дает им полную свободу действий по строительству бизнес-империи.

Знаковым стал переход под контроль альянса Ахметова и Гайдука в 1998 году металлургического комбината "Азвосталь". И это было далеко не единственным приобретением.

В политическом смысле это означало, что "донецкие", понеся большие потери в ходе кровавой войны в 1995-1996 годах вновь становятся одной из ведущих экономико-политических сил в стране. Которая, рано или поздно, захочет побороться и за высший пост в стране.

Именно тогда начался отчет времени к выдвижению Виктора Януковича в президенты в 2004 году. Хотя в 1998 году так далеко никто еще смотрел.

... В июле 1998 года один из авторов этих строк сидел в летнем кафе на улице Артема в Донецке со своими товарищами. Вдруг мы заметили целую процессию хорошо одетых людей, с виду каких-то бизнесменов. В центре шел молодой блондин и мужчина лет за 40 с ярко выраженной восточной внешностью. "Это Ринат Ахметов, президент футбольного клуба "Шахтер", - сказал один из моих товарищей, не уточняя о ком именно из двух "центральных" людей он говорит. Ахметов к тому времени был уже почти два года президентом ФК "Шахтер", но его в лицо мало кто знал. Не видел никогда его в жизни и я. Поэтому однозначно решил, что Ахметов - это мужчина с восточной внешностью. И уж точно не блондин.

Через какое-то время я поделился с одним знакомым бизнесменом новостью о том, что видел Ахметова на улице Артема. "И как он выглядит?", - недоверчиво спросил у меня бизнесмен. "Лет за 40, темные волосы, небольшой рост", - описал я.

"Да ну. Чушь. Тебя обманули. Во-первых, Ахметов блондин. Во-вторых, ему около 30 лет. В-третьих, и в главных, Ахметов никогда не гуляет по улицам. Это немыслимо с точки зрения его безопасности", - сказал знакомый.

Но на самом деле это действительно был Ахметов. Просто в июле 1998 года, после стратегических соглашений с Кучмой он наконец-то впервые за многие годы смог свободно прогуляться по родному городу.

Убийство "крестного отца" Ющенко

В 1998 году не обошлось без громких убийств.

23 апреля застрелили Вадима Гетьмана — бывшего главу Нацбанка, который привел туда работать Виктора Ющенко.

Это был известный украинский финансист, основатель Украинской валютной биржи. Был также главой банка "Украина", где работал и Ющенко. То есть Гетьман - "крестный отец" третьего президента Украины.

Как вспоминал потом экс-глава СБУ Александр Скипальский, Гетьман в разговоре с ним еще в 90-х предрекал Виктору Ющенко президентство.

Вадим Гетьман. Фото конкурса "Человек года"

Убили финансиста в лифте собственного дома. Подельники убийцы накануне переоделись в женскую одежду

Подозреваемого задержали только через четыре года. По версии следствия, застрелил Гетьмана киллер из банды Кушнира, от убийц которой погибли многие украинские бизнесмены, в том числе лидеров "донецкого клана" Ахатя Брагина и Евгения Щербаня.

Впрочем, очевидно, что "кушниры" были только исполнителями. О заказчиках же ходили только слухи.

Говорили, что в деле есть след Лазаренко, которому приписывали устранение донецких бизнесменов руками той же банды. Еще одной версией убийства был передел на банковском рынке. Говорили, что это как-то связано с последовавшим за гибелью Гетьмана банкротством банка "Украина".

Также убийство произошло после того, как Гетьман проиграл выборы в Раду и собирался оспаривать из результаты в суде.

Впрочем, в приговоре убийце и двум его подельникам все эти версии отражения не нашли.

Наводнение на западе и трагедия в шахте на востоке

Весной в Украине произошла одна из крупнейших аварий на шахтах за последние десятилетия. На шахте имени Скочинского в Донецке в результате взрыва метана погибли 63 человека. Они оказались погребенными под тоннами угля, который, к тому же загорелся.

На тот момент она считалась одной из самых новых и перспективных шахт в Украине. Она была спроектирована в 1959 году. Первый уголь дала в 75-м. Но в 1992 году там уже произошла трагедия, когда от взрыва метана погибли 17 горняков.

Осенью на запад Украины обрушились интенсивные дожди. Лило с 3 по 5 ноября, в результате из берегов вышли реки Тиса, Боржава, Теребля, Латорица. Они подтопили около 120 населенных пунктов на Закарпатье. Почти треть населения области оказалась в зоне стихийного бедствия.

Более пяти тысяч домов оказались разрушенными или поврежденными стихией. Были повреждены дороги, затоплены участки железной дороги, снесло 12 мостов.

Отселили из зоны бедствия - 20 тысяч человек. В тот паводок погибли 17 человек.

Среди причин такого интенсивного наводнения называли обильные осадки, сезон поздней осени, когда засохшая трава и деревья без листьев уже не могли удерживать много влаги, а также хищническую вырубку лесов и выработку песка и гравия в руслах рек.

Чем жила Украина в 1998 году

Единый налог. В этом году появилась налоговая упрощенка - единый налог. Его вводили как одну из мер, чтоб улучшить накануне президентских выборов отношение к Кучме малого бизнеса, в который тогда массово шли потерявшие работу на заводах украинцы.

При годовом обороте до полумиллиона гривен, предприниматели могли платить государству фиксированную сумму - от 20 до 200 гривен в месяц. Это резко упрощало администрирование налогов и снижало их. Новация оказалась актуальной особенно в год падения гривны и роста безработицы. Малый бизнес получил стимул для развития.

Но не только малый. Крупные предприниматели начали использовать схемы, по которым переводили свой бизнес на единоналожников и минимизировали уплату в казну.

Под этим предлогом упрощенку пытались отменить после Кучмы многие президенты. Но в урезанной форме она существует до сих пор.

Старт "Ланоса". В 1998 году появились "Дэу-Ланосы", собранные на совместном украинском-корейском предприятии "АвтоЗАЗ-ДЭУ" в Запорожской области (это предприятие получило невиданные льготы и защиту внутреннего рынка от ввоза импортных автомобилей).

Он стал лидером в своей нише и "народным автомобилем".

Через какое-то время машины начали делать полностью в Украине, и "Ланос" появился уже без приставки Daewoo. Продлилось это до 2017 года, когда последний автомобиль сошел с конвейера.

Причиной смерти "народного автомобиля" стало нашествие "евроблях". Рынок наводнился подержанными иномарками по цене значительно дешевле нового "Ланоса". При этом сам "Ланос" был дороговат для того уровня качества, которое предлагал производитель.

Daewoo Lanos 1998 года. Фото: autonews.ua

Супер-клад в Крыму. В 1998 году в Крыму обнаружили Тик-Кую - осадный колодец пещерного города Чуфут-Кале. Там был обнаружен крупнейший монетный клад в Украине. Всего 4 287 монет. Большая часть из низ серебряные - 14-15 веков, а также золотые венецианские дукаты, золотые египетские динары. Общая масса клада была более 5 килограмм.

По одной из версий, монеты могли спрятать во времена борьбы за власть и междоусобицы в Крымском ханстве после смерти хана Хаджи-Гирея. В настоящее времяклад хранится в музее в Симферополе.

Монеты Кырк-Ерского клада

Первый Герой Украины. Летом 1998 года президент Леонид Кучма ввел звание "Героя Украины".

Первым, кто его получил, в ноябре того же года стал глава Академии наук Борис Патон - знаменитый украинский и советский ученый.

Умер Борис Патон 19 августа 2020 года. Ученый получил прижизненный бюст в Киеве - перед зданием академических музеев на улице Богдана Хмельницкого.

Бюст Борису Патону в Киеве