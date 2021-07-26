В первый рабочий день недели, 26 июля, в ходе торгов цены на нефть эталонных марок меняются незначительно, но разнонаправленно: Brent дорожает, а WTI дешевеет. Перспективы ограниченного предложения сырья на мировом рынке в сочетании с высоким спросом в Соединенных Штатах нивелируют беспокойство по поводу распространение штамма коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:31 МСК в понедельник составляет $74,18 за баррель, что на $0,08 (0,11%) выше цены накануне.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,91 за баррель, что на $0,16 (0,22%) ниже значения предыдущей сессии.

Фьючерсы на обе марки демонстрировали волатильность в течение прошлой недели, восстанавливаясь после обвала 19 июля (когда нефть ускорила падение на фоне решения ОПЕК+ увеличивать добычу с августа) и завершив неделю подъемом. Фьючерсы на Brent прибавили за неделю 0,69%, WTI - 0,71%.

Число новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти, особенно в США и некоторых государствах Юго-Восточной Азии. В ряде городов Таиланда и Вьетнама вновь вводится комендантский час, чтобы остановить вспышку заболеваемости.

"Паника по поводу "дельта"-варианта коронавируса и его последствий для восстановления спроса прекратилась к середине прошлой недели. Однако опасения по поводу этого сохранились и могут помешать ценам на нефть демонстрировать дальнейший существенный рост", - сказал главный исполнительный директор Vanda Insights Вандана Хари, сообщает S&P Global Platts.

В Китае за минувшие 24 часа выявили 76 новых случаев заражения Covid-19, что является рекордно высоким показателем заболеваемости в стране с января 2021 года.

По данным университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника составило 194 млн 163 тыс. 249.

Между тем эксперты говорят, что фундаментальные факторы остаются устойчивыми, что может оказать поддержку рынку.

Аналитики ANZ также надеются на то, что рост темпов вакцинации сократят вероятность введения новых полноценных локдаунов в странах мира.

"Поскольку власти стран с высоким уровнем вакцинации не торопятся вводить жесткие ограничительные меры, риск прекращения роста спроса ослабевает", - говорят специалисты.

Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе в ходе торгов цены нефть ускорили падение на фоне решения ОПЕК+ увеличивать добычу с августа. Эталонные марки Brent и WTI потеряли около от 6 до 7,6%.

Также рассказывали, что Министерство энергетики США прогнозирует среднюю цену на нефть Brent на 2021 год $68,8 за баррель, при этом в предыдущем прогнозе цена была ниже - $65,2 за баррель. А прогноз цены на нефть Brent на 2022 год был повышен с $60/баррель до $67/баррель.