Европейский союз вместе с Россией работает над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавирусной болезни. Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер во время визита в Калининград.

Слова дипломата приводит калининградское издание "Клопс".

Еще в начале июля стало известно, что Брюссель предложил российскому Минздраву обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации.

"Было бы полезно, если бы мы могли установить эквивалентность с российскими сертификатами", - говорил тогда Эдерер.

Теперь же он уточнил, что сертификаты будут содержать информацию о сделанных прививках и тестах и позволят облегчить возможность путешествовать.

"В данное время вы наблюдаете, как и у вас в России, и у нас в ЕС постоянно появляются новые волны коронавируса. Поэтому этот процесс ещё сколько-то продлится, и я не знаю, когда будут границы открыты. В данный момент мы работаем с нашими российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов. В этих сертификатах будет информация о сделанных прививках, тестах, чтобы по крайней мере этой категории граждан облегчить возможность путешествовать", - объяснил Эдерер.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в мире принуждают к прививкам от коронавируса и к чему в этом отношении готовиться украинцам.

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