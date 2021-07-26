СБУ заблокировала коррупционную схему в одном из частных высших учебных заведений. Советница ректора за взятки "гарантировала" получение дипломов об окончании вуза без фактического обучения и сдачи экзаменов.

Об этом сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Правоохранители задержали советницу в Киеве на получении очередной части неправомерной выгоды.

По данным следствия, она наладила коррупционный механизм получения денег от соискателей высшего образования. За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении выпускных дипломов вне установленных требованиями учебной программы. Стоимость "услуг" стартовала от 1,5 тыс. долларов.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи неправомерной выгоды.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали о том, что в Украине правительство создаст электронный Реестр квалификаций. В частности, в Реестре будет вестись учет всех сертификатов, присвоенных и подтверждённых профессиональных квалификаций, а также экспертов по аккредитации квалификационных центров.

Кроме этого, с января 2021 года в Украине вступили в силу изменения относительно оформления дипломов после окончания высших учебных заведений. В частности, выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду, то есть отменяются так называемые красные дипломы.