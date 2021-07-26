Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что Украину следует исключить из Организации Объединенных Наций. Основанием для этого политик назвал блокаду водоснабжения Крыма и запрет Киевом русского языка.

Призыв прозвучал в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале "ЛДПР.ТВ" 26 июля.



"За запрет русского языка Украина должна отвечать. Она нарушает конвенцию о нацменьшинствах… В целом идет дискриминация русских по языку… А возьмите блокаду водоснабжения Крыма. Это варварство! За это надо исключать Украину из ООН. А отключение электроэнергии, а отказ в выплатах пенсий (на Донбассе - Ред.)? Нападение на диппредставительство России. И то, что она не закрыла воздушное пространство (на юго-востоке страны после начала военных действий, где потерпел крушение малайзийский Boeing рейса MH17 - Ред.) – это тоже ее преступление", - заявил 75-летний политик.

Как писала "Страна", на прошлой неделе Россия подала первую жалобу в ЕСПЧ на Украину. РФ обвиняет Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека в связи с событиями 2014 года на Донбассе и в Одессе, водной блокадой Крыма и дискриминацией граждан по языку.

Правда, суд сходу отклонил жалобу о водной блокаде Крыма и русском языке.