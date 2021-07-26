Во вторник, 27 июля, в большинстве областей ожидается сухая погода и жара до +34. Однако в западных регионах, где объявили штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют грозовые дожди.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Днем во вторник, столбики термометров поднимутся от +28 до +34 градусов, ночью будет немного свежее - от +15 до +20 градусов.

В большинстве областей Украины будет солнечно и сухо. Дожди пройдут в западных регионах. Осадки накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Хмельницкую, Житомирскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области.

В Киеве завтра столбики термометров поднимутся до +32 градусов. При этом в столице будет без осадков.

Прогноз погоды на 27 июля. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, сегодня, 26 июля, в Украину вернулась аномальная жара. Солнечная и жаркая погода сохраняется во во всех областях, а в западных областях страны возможен дождь. Воздух в южных и восточных областях прогреется до +32 градусов.

"Страна" ранее приводила подробный прогноз погоды на эту неделю - в Киеве, Приазовье, на Черном море и в Карпатах.

Также мы рассказывали, что в августе температура воздуха в Украине будет на 1,5 градуса выше нормы.