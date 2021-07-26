Жители Литвы на автомобилях блокируют подступы к полигону в населенном пункте Руднинкай, где власти намерены разместить нелегальных мигрантов, прибывших из Беларуси.

Об этом агентству BNS сообщил глава Службы общественной безопасности Литвы Ричардас Поцюс.

По его словам, противники размещения мигрантов в Литве блокируют мост через реку Меркис.

"Не пропускают грузовики с палатками и другим оборудованием", - объяснил Поцюс.

Он добавил, что другой информацией сейчас не располагает. В понедельник, 26 июля, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что около полутора тысяч иностранцев будет размещено на полигоне в Руднинкай (Шальчининкский район), в палаточном городке.

"Принято решение, сейчас палатки едут на Руднинкский полигон, который является территорией, поднадзорной Службе общественной безопасности. Там точно будет несложно обеспечить вопросы безопасности", - сказала она журналистам.

Напомним, недавно на границе Литвы и Беларуси пограничники открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. В ЕС через республику попытались проникнуть 2,7 тысяч человек. Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию.

Перед этим президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика отказывается защищать Европу от наплыва нелегальных мигрантов.