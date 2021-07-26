Глава Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт прогнозирует, что новая вспышка коронавируса в Украине начнется в конце августа - начале сентября. По его словам, вспышка Covid продлится до зимы.

Об этом сообщает УНИАН.

Хабихт призвал украинцев вакцинироваться сейчас, пока "Дельта" штамм коронавируса не начал широко распространяться в Украине.

"Точный ответ дать трудно. Но, несмотря на имеющиеся данные, широкое распространение "Дельта", меры охраны общественного здоровья и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа - начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации", - заявил он.

Напомним, в Киеве надеются избежать объявления нового локдауна благодаря вакцинации.

Также в конце июля МОЗ призвал украинцев готовиться к третьей волне коронавируса, которую вызовет штамм "дельта".

Кроме этого, в двух областях Украины - Луганской и Херсонской - показатель госпитализации пациентов с коронавирусом или подозрением на него оказался на уровне "красной" зоны адаптивного карантина.