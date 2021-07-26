78-й Венецианский кинофестиваль объявил конкурсную программу. На одном из самых престижных кинофестивалей в мире Украина представлена ​​сразу тремя фильмами: "Отблеск" режиссера Валентина Васяновича, "Цензорки" Петера Керекеша и "Носорог" Олега Сенцова, на который государство выделило 25 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Arthouse Traffic в понедельник, 26 июля.

За главную награду фестиваля - "Золотого льва" поборется фильм Валентина Васяновича "Отблеск", лента вошла в основную конкурсную программу. В своей новой работе режиссер расскажет о враче-добровольце, который после возвращения из плена пытается приспособиться к мирной жизни.

Продюсерами фильма выступают Валентин Васянович, Ия Мыслицкая, Владимир Яценко и Анна Соболевская. Производство осуществили кинопродакшн "Арсенал филмс" при участии "ForeFilms" и финансовой поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Кроме того, в рамках конкурсной программы "Горизонты" состоится мировая премьера двух украинских фильмов: "Носорога" Олега Сенцова и "Цензорки" Петера Керекеша.

Фильм "Носорог" Сенцов начал снимать еще в 2013 году, однако из-за заключения режиссера ленты в России в 2014 году, производство фильма так и не было завершено. Съемки "Носорога" проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года.

Главные роли исполнили Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев и Алина Зевакова. История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал", - говорится в сообщении.

Лента Керекеша "Цензорка" совместного производства Словакии, Чехии и Украины. Лента рассказывает историю молодой женщины Леси, которую приговорили к заключению в одно из исправительных учреждений Одессы.

"Картина рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы. Она только что родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницами, женщинами разного возраста, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и женщинами с детьми. Если бы не цвет униформы, было бы трудно сказать, кто есть кто. Украинскими продюсерами стали Денис Иванов и кинокомпания "Артхаус Трафик" при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины", - рассказали в кинокомпании.

Венецианский фестиваль – один из старейших и самых престижных кинофестивалей мира, в этом году пройдет с 1 по 11 сентября.

Ранее мы подробно рассказывали о фильме "Носорог". События ленты будут разворачиваться в Украине в эпоху бандитских и нищенских 90-х. По сюжету бывший, но достаточно молодой бандит вспоминает периоды своей жизни, своего падения, в котором он потерял себя и свою семью. Он понимает, что все жизненные испытания происходят не потому что, а зачем-то.

Также сообщали, что Госсовет по кинематоргафии Украины выделил 25 миллионов гривен на новый фильм Олега Сенцова.