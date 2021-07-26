В младших классах школ Украины введут новую систему оценок. Вместо баллов будут буквы и словесные замечания
Министерство образования и науки утвердило методические рекомендации по оценке результатов обучения учеников 1-4-х классов учреждений общего среднего образования.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Одно из ключевых изменений в оценке - новый подход к ее выражению. На замену обобщенной бальной оценке достижений учеников по предмету или курсу предложено использовать вербальную оценку, которая кроме оценочного суждения о достижении может еще называть и уровень результата обучения.
Рекомендации вводят понятие вербальной оценки (оценочного суждения) и уровневой оценки (оценочного суждения с указанием уровня результата). Вербальную и уровневую оценку можно давать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется обозначать буквами:
- "начальный" (п - от украинского "початковий");
- "средний" (с);
- "достаточный" (Д);
- "высокий" (В).
Результаты оценки достижений школьников рекомендуется выражать:
- в 1-2-х классах - вербальной оценкой;
- в 3-4-х классах - или вербальной или уровневой оценкой, по выбору заведения.
В МОН добавили, что учебные заведения могут разрабатывать свои общие положения по оценке результатов обучения. Учитель может инициировать особую организацию оценивания в определенном классе, которую должен утвердить педсовет на заседании.
В рекомендациях сказано, что оценка - это конфиденциальная информация, доступная только ученику и его родителям.
Ранее "Страна" рассказывала о желании МОН трансформировать внешнее независимое оценивание, чтобы оно определяло не только уровень знаний выпускников, но и умение ими пользоваться - то есть уровень IQ.
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