Министерство образования и науки утвердило методические рекомендации по оценке результатов обучения учеников 1-4-х классов учреждений общего среднего образования.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Одно из ключевых изменений в оценке - новый подход к ее выражению. На замену обобщенной бальной оценке достижений учеников по предмету или курсу предложено использовать вербальную оценку, которая кроме оценочного суждения о достижении может еще называть и уровень результата обучения.

Рекомендации вводят понятие вербальной оценки (оценочного суждения) и уровневой оценки (оценочного суждения с указанием уровня результата). Вербальную и уровневую оценку можно давать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется обозначать буквами:

"начальный" (п - от украинского "початковий");

"средний" (с);

"достаточный" (Д);

"высокий" (В).

Результаты оценки достижений школьников рекомендуется выражать:

в 1-2-х классах - вербальной оценкой;

в 3-4-х классах - или вербальной или уровневой оценкой, по выбору заведения.

В МОН добавили, что учебные заведения могут разрабатывать свои общие положения по оценке результатов обучения. Учитель может инициировать особую организацию оценивания в определенном классе, которую должен утвердить педсовет на заседании.

В рекомендациях сказано, что оценка - это конфиденциальная информация, доступная только ученику и его родителям.

Ранее "Страна" рассказывала о желании МОН трансформировать внешнее независимое оценивание, чтобы оно определяло не только уровень знаний выпускников, но и умение ими пользоваться - то есть уровень IQ.

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