На Олимпийских играх в Токио два дзюдоиста снялись с соревнований, чтобы не встречаться на турнире с представителем Израиля Тохаром Бутбулем.

Сначала о таком решении заявил алжирец Фетхи Нурин - в качестве протеста против действий Израиля в Палестине.

А позже о таком же решении заявил суданский дзюдоист Мохамед Абдалрасул. При этом причину своего решения он не назвал.

Напомним, что на данный момент украинцы взяли две медали на Олимпиаде - накануне бронзу завоевал шпажист Игорь Рейзлин, а ранее третье место взяла дзюдоистка Дарья Билодед.

Также мы писали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина в одиночном разряде на Олимпиаде-2020 в Токио стартовала с победы. 26-летняя спортсменка добыла нелегкую победу над немкой Лаурой Зигемунд.

"Страна" публиковала полное расписание выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде-2020 на 26 июля.