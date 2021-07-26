Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, который 29 июня перенес операцию на сердце, почти месяц находится в реанимации.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на источник, близкий к Кравчуку.

Как рассказали у Кравчука, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пока других подробностей о состоянии здоровья первого украинского президента и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе нет.

Информацию о том, что Кравчук до сих пор в реанимации, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович комментировать "Стране" отказался, сославшись на личную просьбу Леонида Кравчука.

Напомним, в конце июня 87-летний Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, пропустив торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.

Из-за перенесенной им операции на сердце глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу не будет участвовать в работе ТКГ .