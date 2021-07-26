Американская компания Apple намерена добавить функцию разблокировки с помощью Face ID на все свои устройства. Функция может заработать в течение двух лет.

Об этом сообщает Bloomberg.

На сегодняшний день функция разблокировки с помощью Face ID доступна на iPhone (кроме бюджетной SE) и iPad (кроме бюджетной версии Air). В ближайшем будущем компания намерена добавить функцию разблокировки на компьютеры Mac.

В бюджетных гаджетах iPhone SE и iPad Air сейчас установлена функция разблокировки по отпечатку пальца Touch ID.

Как сказали в Bloomberg, Apple не исключает внедрения разблокировки с помощью Face ID в эти устройства, хотя и Touch ID является "более дешевой" альтернативой с высоким уровнем безопасности.

Также сообщается, что флагманские модели iPhone и iPad будут отличаться от недорогих устройств наличием подэкранной камеры, которая позволит отказаться от выреза в экране.

Ранее мы писали о том, что смартфоны Apple нового, тринадцатого поколения начнут поддерживать быструю зарядку от блока питания мощностью 25 ватт. На данный момент современные модели смартфонов производства Apple поддерживают быструю зарядку на 20 ватт.

Кроме этого, 30 июня в Киеве официально открылся первый в Украине офис американской IT-корпорации Apple. Теперь она сама будет ввозить свой товар на территорию страны.