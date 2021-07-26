Соломенский суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины об изменении меры пресечения экс-нардепу Семену Семенченко с круглосуточного домашнего ареста на безальтернативное содержание под стражей.

Об этом сообщил корреспондент "Страны" из Соломенского суда Киева

Напомним, что по версии следствия, Семен Семенченко организовал работу незаконной ЧВК, а также он замешан в импорте из России продукции военного назначения.

В Соломенском суде Киева 26 июля проходило уже четвёртое заседание по ходатайству СБУ об изменении меры пресечения экс-нардепа Семену Семенченко которого обвиняют в создании частной военной компании.

Фото: "Страна"

До этого дня в отношении Семенченко действовала мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но следователи СБУ считают, что Семенченко может влиять на свидетелей в связи с чем ими было подано ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Сам Семенченко перед судом заявлял, что глава СБУ Иван Баканов лично распорядился чтобы Семенченко удерживали под стражей.

"Давление на суд идёт со стороны СБУ, Офиса генерального прокурора и прокуратуры области",- заявлял Семенченко перед судом

Таким образом, Семен Семенченко провел на свободе менее двух недель после того, как 14 июля ему была изменена мера пресечения на домашний арест.

Напомним, кроме дела о создании незаконного вооруженного формирования, Семенченко является также фигурантом производства об обстреле из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в 2019 году. По нему он проходит как подозреваемый.

Также мы писали, что недавно Семенченко заявил, что его хотят посадить за участие в спецоперации украинской разведки и США против Лукашенко.

"Страна" подробно разбиралась, кто такой Семен Семенченко и детально рассказывала о том, как он прошёл путь от добробата и "героя войны с Россией" до тюремной камеры.