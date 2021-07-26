Полиция просит суд взыскать штраф с народного депутата Верховной Рады Александра Юрченко, который устроил ДТП во Львове на незадекларированном авто, и лишить на 1 год водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии во Львове.

Об этом говорится в материалах суда.

Против нардепа правоохранители составили административный протокол. Ему инкриминируют статью об управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Согласно этой статье, ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение водительских прав на 1 год.

Протокол по Юрченко будет рассматривать Галицкий районный суд Львова. Заседание запланировано на 3 августа 14:00.

Напомним, 8 июля в центре Львове, на площади Мицкевича, Ford Mustang Юрченко с блатными номерами 1988 (год его рождения) наехал задним ходом на Volkswagen Polo Всеволода Боровца, которое ехало по главной дороге. После столкновения нардеп выскочил из машины, бросился с кулаками Боровца и отобрал смартфон. Потерпевший успел заснять часть инцидента.

Позже, появилась информация, что Юрченко пожаловался в полицию, мол, это Боровец создал аварийную ситуацию. Также в сети появились сканы протоколов, которые подтверждают, что в крови нардепа экспертиза обнаружила следы экстази. Сам Юрченко отрицает, что употреблял наркотики. Он пытается доказать свою невиновность с помощью двух негативных тестов на наркотики, которые он сдал через несколько дней после аварии. Эксперты говорят о бесполезности таких тестов. "Страна" подробно писала об этом.