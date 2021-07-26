В швейцарской столице Женеве, в среду, 28 июля, состоятся переговоры делегаций США и России по вопросам стратегической стабильности. Американскую делегацию возглавит заместитель Государственного секретаря США Венди Шерман.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Заместитель Госсекретаря Венди Шерман отправится в Женеву, Швейцария, во главе американской делегации для участия в двустороннем диалоге по стратегической стабильности между США и Россией, который состоится 28 июля 2021", - сообщили во внешнеполитическом американском ведомстве.

Встреча пройдет в контексте договоренностей, которые были достигнуты во время саммита президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина о диалоге между двумя странами. Цель переговоров - "заложить основу для будущих мероприятий по контролю над вооружениями и снижению рисков".

Напомним, 16 июня в Женеве прошел саммит лидеров США и России. Переговоры продлились около пяти часов. Стороны говорили об Украине, Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, Афганистане, пандемии, киберпреступности, климате, Арктике и стратегической стабильности.

В совместном заявлении президентов говорится, что Россия и США "даже в периоды напряженности способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны". Также лидеры выразили приверженность контролю над ядерными вооружениями.

Между тем, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил, что Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие в ответ на военную агрессию.

Также мы рассказывали, что Владимир Путин заявил, что во время саммита с Джо Байденом договорился о возвращении послов двух стран на места своей работы - в Москву и Вашингтон.