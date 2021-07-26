Генеральная прокуратура Беларуси завершает подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания бело-красно-белой символики, которую использует белорусская оппозиция, экстремистской.

Об этом в понедельник, 26 июля, со ссылкой на заявление генпрокурора республики Андрея Шведа сообщило агентство БелТА.

"Мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой", - сказал Швед.

По его словам, "собраны новые подтверждения тому, что бело-красно-белая символика использовалась во время войны карательными батальонами как обязательный элемент униформы".

В Беларуси бело-красно-белый флаг стал основным символом протестов после прошедших в стране 9 августа прошлого года президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Оппоненты власти считают его историческим национальным символом. Флаг в республике был официальным с 1918 по 1919 год, а также с 1991-й по 1995-й.

В июне министерство внутренних дел Беларуси предложило включить бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в перечень нацистской символики и атрибутики. Ведомство обосновало инициативу тем, что эти символы использовали структуры, сотрудничавшие с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны.