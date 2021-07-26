На канале "Перший Незалежний" стартует трехдневный марафон, посвященный Крещению Руси
Сегодня на телеканале "Перший Незалежний" стартует масштабный трехдневный марафон, посвященный празднованию Дня Крещения Руси.
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
26, 27 и 28 июля команда телеканала проведет праздничный эфир, посвященный 1033-й годовщине принятия христианства Киевской Русью.
"Сотни журналистов канала в составе 50 съемочных групп в рамках трехдневного марафона осветят события, которые, как и тысячу лет назад, объединяют всю Украину и весь православный мир. От Луганска до Луцка и от Чернигова до Севастополя – в эти дни вся Украина и представители Поместных церквей соберутся в твердыне украинского православия – Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Вместе с журналистами "Першого Незалежного" телезритель сможет прикоснуться к поистине историческим событиям и стать частью великого крестного хода, посвященного дню Крещения Руси.", - говорится в сообщении.
Сегодня, в канун дня Крещения Руси в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру прибудут четыре чудотворные иконы из разных уголков Украины.
Так, в Трапезный храм Свято-Успенской Киево-Печерской лавры прибудут святыни: Касперовская, Зимненская и Почаевская иконы Пресвятой Богородицы, икона и ковчег с мощами святого равноапостольного князя Владимира.
Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, управляющий делами Украинской православной церкви, в 17:00 26 июля на брифинге рассказывает о важности чудотворных святынь в жизни православных христиан.
В 19:00 в каждом регионе Украины журналисты "Першого Незалежного" вместе с паломниками из всех епархий Украинской православной церкви начнут свой путь ко Владимирской горке. Паломники из более отдаленных регионов будут преодолевать это расстояние на поезде, из ближайших – пешим ходом, пребывая в общей молитве.
Во вторник, 27 июля, с полуночи и до 12:00 команда канала будет транслировать в прямом эфире, как паломники УПЦ преодолевают путь длиной в сотни километров ради участия в соборной молитве в день Крещения Руси.
В 13:00 "Перший Незалежний" начнет трансляцию молебна, который будет проходить на Владимирской горке у памятника князю Владимиру Великому. Возглавит праздничное служение предстоятель Украинской православной церкви, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
После молебна с 14:00 до 16:00 верующие по традиции отправятся крестным ходом от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру, откуда "Перший Незалежний" будет вести прямую трансляцию.
Также после 15:00 ожидается, что митрополит Бориспольский и Броварский Антоний даст брифинг, во время которого расскажет, какое количество паломников приняли участие в крестном ходе - 2021.
В 17:00 в Успенском соборе Лавры начнется вечернее богослужение, которое возглавит митрополит Онуфрий в сослужении со священноначалием Украинской православной церкви и представителями Поместных церквей.
В среду, 28 июля, в 7:45 ожидается брифинг управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония и иерархов Поместных церквей. Планируется, что иерархи церкви проведут презентацию книги Киевской духовной академии "Украинская Православная Церковь: вехи истории", которая охватывает события от истоков христианства на Руси до современности.
Уже в 08:30 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры начнется Божественная литургия в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси.
В 12:00 состоится традиционный перезвон во всех храмах и монастырях Украины.
В 13:00 на "Першому Незалежному" стартует Международный медиапроект "Люди", в котором ведущие телеканала с гостями студии будут обсуждать значение Дня Крещения Руси для Украины и для каждого отдельного человека и развития человеческой цивилизации в целом.
Гостями марафона станут известные христиане разных стран: богослов и катехизатор Сергей Комаров, международный обозреватель Сева Новгородцев, писатель и журналист Василий Анисимов, руководители международной организации "День Крещения Руси", установившей современную традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси, рок-музыкант Олег Карамазов, предприниматель Алексей Омельяненко, продюсер Юрий Молчанов.
Также 28 июля в эфире "Першого Незалежного" будет транслироваться концерт ко Дню Крещения Руси с участием групп "ДДТ", "Братья Карамазовы" и известных, знаковых людей современности.
С 17:00 до 18:00 в эфире канала телезрители смогут посмотреть авторский фильм Оксаны Марченко "Паломница. Слово о крещении".
С 18:00 до 21:00 журналисты "Першого Незалежного" проведут спецэфир "Итоги крестного хода", где вместе с гостями студии вспомнят, как в Украине проходили трехдневные празднования.
Напомним, 27 июля в центре столицы перекроют движение из-за мер по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси.
Кроме этого, в прошлом году 28 июля на телеканале "112 Украина" прошел праздничный международный телефорум "Люди. День Крещения Руси".