Сегодня на телеканале "Перший Незалежний" стартует масштабный трехдневный марафон, посвященный празднованию Дня Крещения Руси.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

26, 27 и 28 июля команда телеканала проведет праздничный эфир, посвященный 1033-й годовщине принятия христианства Киевской Русью.

"Сотни журналистов канала в составе 50 съемочных групп в рамках трехдневного марафона осветят события, которые, как и тысячу лет назад, объединяют всю Украину и весь православный мир. От Луганска до Луцка и от Чернигова до Севастополя – в эти дни вся Украина и представители Поместных церквей соберутся в твердыне украинского православия – Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Вместе с журналистами "Першого Незалежного" телезритель сможет прикоснуться к поистине историческим событиям и стать частью великого крестного хода, посвященного дню Крещения Руси.", - говорится в сообщении.

Сегодня, в канун дня Крещения Руси в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру прибудут четыре чудотворные иконы из разных уголков Украины.

Так, в Трапезный храм Свято-Успенской Киево-Печерской лавры прибудут святыни: Касперовская, Зимненская и Почаевская иконы Пресвятой Богородицы, икона и ковчег с мощами святого равноапостольного князя Владимира.

Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, управляющий делами Украинской православной церкви, в 17:00 26 июля на брифинге рассказывает о важности чудотворных святынь в жизни православных христиан.

В 19:00 в каждом регионе Украины журналисты "Першого Незалежного" вместе с паломниками из всех епархий Украинской православной церкви начнут свой путь ко Владимирской горке. Паломники из более отдаленных регионов будут преодолевать это расстояние на поезде, из ближайших – пешим ходом, пребывая в общей молитве.

Во вторник, 27 июля, с полуночи и до 12:00 команда канала будет транслировать в прямом эфире, как паломники УПЦ преодолевают путь длиной в сотни километров ради участия в соборной молитве в день Крещения Руси.

В 13:00 "Перший Незалежний" начнет трансляцию молебна, который будет проходить на Владимирской горке у памятника князю Владимиру Великому. Возглавит праздничное служение предстоятель Украинской православной церкви, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

После молебна с 14:00 до 16:00 верующие по традиции отправятся крестным ходом от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру, откуда "Перший Незалежний" будет вести прямую трансляцию.

Также после 15:00 ожидается, что митрополит Бориспольский и Броварский Антоний даст брифинг, во время которого расскажет, какое количество паломников приняли участие в крестном ходе - 2021.

В 17:00 в Успенском соборе Лавры начнется вечернее богослужение, которое возглавит митрополит Онуфрий в сослужении со священноначалием Украинской православной церкви и представителями Поместных церквей.

В среду, 28 июля, в 7:45 ожидается брифинг управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония и иерархов Поместных церквей. Планируется, что иерархи церкви проведут презентацию книги Киевской духовной академии "Украинская Православная Церковь: вехи истории", которая охватывает события от истоков христианства на Руси до современности.

Уже в 08:30 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры начнется Божественная литургия в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси.

В 12:00 состоится традиционный перезвон во всех храмах и монастырях Украины.

В 13:00 на "Першому Незалежному" стартует Международный медиапроект "Люди", в котором ведущие телеканала с гостями студии будут обсуждать значение Дня Крещения Руси для Украины и для каждого отдельного человека и развития человеческой цивилизации в целом.

Гостями марафона станут известные христиане разных стран: богослов и катехизатор Сергей Комаров, международный обозреватель Сева Новгородцев, писатель и журналист Василий Анисимов, руководители международной организации "День Крещения Руси", установившей современную традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси, рок-музыкант Олег Карамазов, предприниматель Алексей Омельяненко, продюсер Юрий Молчанов.

Также 28 июля в эфире "Першого Незалежного" будет транслироваться концерт ко Дню Крещения Руси с участием групп "ДДТ", "Братья Карамазовы" и известных, знаковых людей современности.

С 17:00 до 18:00 в эфире канала телезрители смогут посмотреть авторский фильм Оксаны Марченко "Паломница. Слово о крещении".

С 18:00 до 21:00 журналисты "Першого Незалежного" проведут спецэфир "Итоги крестного хода", где вместе с гостями студии вспомнят, как в Украине проходили трехдневные празднования.

Напомним, 27 июля в центре столицы перекроют движение из-за мер по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси.

Кроме этого, в прошлом году 28 июля на телеканале "112 Украина" прошел праздничный международный телефорум "Люди. День Крещения Руси".