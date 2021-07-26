В российском Новокузнецке мужчина намеревался ограбить секс-шоп. Он уже зашел в магазин, потянулся к кассе, как продавщица достала резиновый фаллоимитатор (дилдо) и начала бить ним злоумышленника.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Mash Siberia" в понедельник, 26 июля.

На кадрах запечатлено, как мужчина вошел в магазин и сразу же потянулся к кассе. В правой руке он держал нож. Однако это девушку не испугало. Она взяла фаллоимитатор, который лежал на столе и начала бить ним вора. Последний, вероятно, не ожидал такого исхода событий, и начал убегать от девушки.

В то же время часть пользоватей сети убеждена, что ролик является постановочным. Многих смущает момент, что женщина не стала закрывать дверь после того, как прогнала мужчину.

Ранее мы рассказывали, как в Запорожье 11-летняя девочка отбилась от грабителя, который напал на нее в подъезде. Ребенок возвращался с тренировки по тхэквондо, когда неизвестный зажал ее на лестнице и начал срывать с ушей украшения. Она ударила грабителя, а после ей на помощь бросились люди с верхних этажей.

Также сообщали, как в английском Манчестере агент по недвижимости голыми руками отбился от банды четырех грабителей, которые пытались проникнуть к нему в дом, заставив преступников сбежать.