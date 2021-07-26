В Коростене Житомирской области избили и ограбили депутата местного горсовета от "Слуги народа" Андрея Недашковского.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram.

Вечером 24 июля трое молодых людей напали на депутата, когда он с супругой возвращался домой. Его побили и отобрали сумку с документами и деньгами.

"Молодые люди прямо сказали, что ожидали именно Андрея Недашковского. То есть это наглое нападение напрямую связано с депутатской деятельностью нашего коллеги" — заявили в Слуге народа.

Депутат местного горсовета от "Слуги народа" Андрей Недашковской. Фото: zhytomyr.depo.ua

Злоумышленников оперативно задержали, сейчас они дают показания, добавили в партии.

Глава Житомирской областной организации партии Слуга народа Арсений Пушкаренко призвал провести тщательное расследование нападения, установить всех причастных и заказчиков и привлечь их к ответственности. В Слуге народа заявили, что это уже второе нападение на депутата.

"Такое совпадение может свидетельствовать только об одном: кого-то категорически не устраивает принципиальная позиция фракции Слуги народа в городском совете".

Ранее мы писали о том, что в Киевской области сотрудники полиции задержали особо опасную организованную преступную группировку, которой руководил бывший сотрудник одной из силовых структур. Жертвами группировки были чиновники, судьи и правоохранители. Кроме того, бандиты не только нападали на жертв, но и снимали их на видео и даже открыли свой телеграм-канал.

Также зимой текущего года депутат Верховной Рады от фракции "Слуги народа" Сергей Швец заявил в полицию о том, что на него напали в Киеве и он был избит.