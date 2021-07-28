К концу голда в Украину прибудет более 47 млн доз вакцин против коронавируса. Серди них 20 миллионов доз вакцины Pfizer.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 28 июля.

По словам главы правительства, этого количества вакцины будет достаточно, чтоб полностью вакцинировать большую часть взрослого населения страны уже в этом году.

"До конца года Украина получит более 47 млн доз вакцины от разных производителей. В частности, за средства государственного бюджета привезут 20 млн доз вакцины от компании Pfizer", - заявил он.

Отметим, что в сегодня в Национальном плане вакцинации от ковида появились изменения. Как указано в пояснительно записке, их внесли с учетом фактических темпов вакцинаци (около 4,3 млн на 21 июля) и обновления графика поставок вакцин, в том числе, дополнительной закупки в этом году 20 млн доз вакцины от Пфайзер и 5,3 млн доз Коронавака.

По сравнению с действующим планом, минимальные объемы вакцинации, запланированные на этот год, не меняются - 47,9 млн. Но изменилась разбивка по месяцам. Ранее более чем по 5 млн доз планировалось на май и июнь, но этот график провалится. В июне реально введено только около 1,6 млн доз, в июле будет порядка 5,4 млн (в прежнем плане - 5,7 млн)

В связи с этим увеличили планы на остальные месяцы. В августе вместо прописанных ранее 5,6 млн доз хотят ввести 6 млн, в сентябре - 8,2 млн (в прежнем графике - около 5,7 млн). В целом вплоть до декабря 2021 года план на каждый месяц - до 8,5 млн доз.

Подробнее об этом и том, что еще сегодня принял Кабмин можно прочитать в нашем материале.