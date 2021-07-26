Полиция аннулировала административный протокол, составленный патрульными в отношении народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на представителя Национальной полиции Украины.

"Административный материал по статье 130 Кодекса об административных правонарушениях отменен", — сообщил представитель ведомства.

По данным журналистов, административный протокол был отменен в связи с тем, что в организме народного избранника, по результатам экспертизы, не были выявлены запрещенные вещества.

Напомним, вечером в субботу, 3 июля, в Киеве патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился представитель фракции "Слуга народа" Евгений Брагар. Как выяснили правоохранители, нардеп управлял транспортом, находясь в состоянии наркотического опьянения, однако сам Брагар это отрицает.

Позже депутат написал заявление на патрульных, и заявил, что полицейские ему хамили и вымогали взятку.

Затем полицейских, составивших протокол в отношении Брагара, отстранили от работы, а 12 июля нардепу вернули отобранные водительские права.