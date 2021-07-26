Уголовный суд в Скопье признал виновными организаторов штурма парламента, который произошел 27 апреля 2017.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Бывший председатель парламента Трайко Веляновський был приговорен к шести годам и шести месяцам заключения, бывший министр транспорта и связи Миле Янакиевський и бывший министр науки и образования Спиро Ристоски - до шести лет и трех месяцев. Владимир Атанасов, бывший директор Управления безопасности и контрразведки, получил шесть лет заключения.

По данным прокуратуры по вопросам организованной преступности и коррупции, обвиняемые точно знали, что делают, и организовали захват с единственной целью - предотвратить формирование правительства сложившейся после тогдашних выборов парламентским большинством.

Суд над организаторами штурма парламента начался 21 февраля 2020.

Следствие также расследовало участие бывшего премьер-министра Николы Груевского, но сейчас он скрывается за границей.

Во время столкновений между демонстрантами и полицией, которые произошли у здания парламента Северной Македонии и внутри самого парламента вечером 27 апреля 2017, были ранены 77 человек.

Демонстранты, многие из которых - сторонники бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевского, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание парламента после того, как социал-демократы и партии, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента - этнического албанца Талата Джафери.

Во время столкновений в парламенте были ранены лидер социал-демократов Зоран Заев, ныне премьер-министр Северной Македонии, и несколько его однопартийцев.

Напомним, 27 апреля протестующие проникли в здание парламента Македонии после избрания его спикером официального представителя интересов албанцев в этом государстве Али Ахмети. Его кандидатуру поддержала, возглавляемая социал-демократами, парламентская коалиция. Тогда сотрудники спецподразделения МВД Македонии начали эвакуацию депутатов из здания парламента в Скопье.

"Страна" разбиралась в причинах нападения на здание парламента и избиение нескольких депутатов Македонии.